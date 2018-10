New Balance filma campanha para América Latina no Brasil

É a primeira vez que a marca norte americana faz isso. “Abandone o Quase” faz parte da campanha digital global “Declare Sua Independência”, iniciada no começo do ano. #newbalance #abandoneoquase #marketing #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Também é a primeira vez que a New Balance produz uma campanha específica para a América Latina, e o país escolhido para a captação foi o Brasil. As imagens foram feitas em cenários importantes de São Paulo, como o Vale do Anhangabaú e o icônico estacionamento do Estádio do Pacaembu.

A campanha de marketing digital narra situações cotidianas, com personagens que passam por situações que poderiam levá-los a desistir da corrida de rua, como uma longa escadaria ou um dia de muito calor, mas que decidem abandonar o “quase”.

Toda a produção ficou por conta da Vibe Filmes, com direção de Bia Flecha, juntamente com a equipe da agência MariaSãoPaulo, atual detentora da conta no país. A campanha está prevista para ficar dois meses no ar, em ambiente digital, no Brasil e em mais 9 países. Foram feitos 4 cortes, todos entre 15” e 30”, em português e espanhol.