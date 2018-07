Neymar canela fina

A corredora carioca Isabela Delfim fez o impossível. Juntou na mesma corrida Neymar, Fabiana Murer, Ana Claudia Lemos e Anderson Varejão!!

Ela os convidou pela ferramenta “Vem Junto!” E conectados pelo Nike+ Running App, cada um correu do local que estava. No Rio, Isabel contou com a presença de Fernando Fernandes e Seu Jorge. A iniciativa rendeu um vídeo, produzido pela marca esportiva, com direção de Jake Scott, que está no youtube, cinema e TV. Quem quiser bolar sua corrida – acesse: Nike.com/VemJunto Mais uma sacada de mestre da marca esportiva para incentivar a prática esportiva. #Just do it

Confira a versão completa do vídeo aqui: