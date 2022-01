Neymar é um dos embaixadores da Wings For Life World Run

Dia 8 de maio, às 8h, será realizada a Wing For Life Global Run, em versão híbrida – com corridas físicas oficiais e via app, para participantes de qualquer lugar do mundo. E nesta quinta-feira, 20 de janeiro, aconteceu a coletiva global, da qual Neymar Jr participou por vídeo, convidando seus seguidores a se inscreverem nesta corrida beneficente, onde o valor arrecadado é 100% direcionado às pesquisas que buscam a cura da lesão da medula espinhal, causada principalmente por acidentes de trânsito. No Brasil, este ano não haverá corrida física, mas os corredores podem criar grupos, via app, e convidar os amigos.

“Minha intensão é apoiar esta causa para que encontrem logo uma cura para a lesão da medula espinhal, para que as pessoas se motivem a fazer algo divertido, participem desta corrida que é diferente de todas as outras, e ajudem alguém ao mesmo tempo”, explicou o craque brasileiro. E a corrida é diferente por não ter linha de chegada fixa. Um carro larga após as pessoas, o catcher car, em velocidade bem lenta e que a prova termina quando você é ultrapassado por ele. É muito bacana a experiência. E também participam muitos cadeirantes, com cadeiras de rodas normais, empurrados por amigos.

No ano passado, quem correu mais foi o sueco Arom Anderson – 66,85km. O penúltimo a ser ultrapassado foi o polonês Dariusz Nozynski, que correu 66,20km, seguido do brasileiro José Eraldo Lima, com a marca de 64,17km. Ou seja, não importa onde você participe, pode ser o campeão do mundo. Marc Herremans, diretor de esportes com cadeiras de rodas da Wings For Life World Run, afirma que o grande diferencial dessa prova e dar esperança aos cadeirantes, para que um dia eles voltem a andar, principalmente as crianças.

Anita Gerhardter, CEO da fundação de pesquisa da medula espinhal, Wings For Life, explica que a descoberta pode acontecer em breve. “Não será um remédio, mas um tratamento. Com o recurso estamos desenvolvendo dezenas de pesquisas, uma bem promissora esta sendo realizada na Grã Bretanha”, destaca. Desde 2014, quando começou esta corrida global patrocinada integralmente pela Rede Bull, já foram arrecadados 33,3 milhões de euros, que bancaram 239 pesquisas, 59 em progresso.

COMO E ONDE PARTICIPAR – Para participar é muito fácil, basta baixar o app Wings For Life World Run, se inscrever na corrida por R$ 49 e aguardar dia 8 de maio. Os organizadores prometem surpresas, como mensagens de famosos te motivando enquanto você corre. Você pode correr sozinho ou montar uma equipe. Provas presenciais, em tempos de Covid, serão poucas: Viena/Áustria (R$ 370,63), Zadar/Croácia (R$ 156,01), Munique/Alemanha (R$ 302,68), Minamiuonuma/Japão (R$ 214,20), Poznan/Polônia (esgotado), Ljubljana/Eslovênia (R$185,32), Zug/Suíça (R$ 326,93) e Ismir/Turquia (R$ 40,46). E já há vários grupos formados, nenhum ainda no Brasil, o que deve acontecer em breve. Além das inscrições, é possível fazer doações.

Em Munique quem vai pilotar o catcher car é a piloto Sophia Flörsch. Ela sofreu um acidente de carro há dois anos, e graças a Deus, não ficou com nenhum sequela. “Tive muita sorte e por isso resolvi ser embaixadora dessa corrida, ainda não conseguir correr por conta do calendários das provas, e este ano vai ser minha estreia. O difícil vai ser dirigir a 14km/h, mas vou dar o meu melhor. E vou convidar todos os meus seguidores nas redes sociais a participar, não precisa ser um corredor, o importante é se engajar na causa, chame a família e os amigos. A Wings For Life World Run é uma corrida para todos”, diz Sophia.