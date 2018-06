Nike apresenta nova tecnologia para tênis de corrida

A novidade da gigante americana está presente no calçado esportivo Nike Epic React Flyknit, que chegará às lojas de todo mundo no final de fevereiro. #NikeEpicReactFlyknit #TênisdeCorrida #BlogCorridaParaTodos

O pai da criança é Ernest Kim, diretor de Inovação Avançada em Calçados, que trabalha na Nike há onze anos. Ele também liderou a equipe que desenvolveu os tênis da família LunarGlide, um dos meus favoritos. Desta vez o foco foi o amortecimento, um novo tipo de espuma, melhor que o EVA. “Pense em seu travesseiro, quando você deita para dormir você quer que o impacto de sua cabeça seja totalmente absorvido pelo travesseiro, que ele se adapte perfeitamente à sua cabeça, o o que vai de proporcionar uma noite tranquila de sono”, explica Kim, que é também corredor amador. Traduzindo, a novidade é uma tecnologia aplicada à um espuma utilizada na entressola do calçado, em peça única. A entressola é localizada entre a palminha e o solado. Aliás, o solado realmente chama a atenção. A ideia é que essa tecnologia proporcione uma corrida dos sonhos, sem impacto do solo nos joelhos que vai se absorvido por esse novo tipo de espuma, que também gera impulso de resposta, ou seja, o impacto absorvido vai jogar à favor do corredor. E como estamos falando de Nike, isso tudo com muito estilo.

O novo tênis de corrida de rua tem pré-venda online agendada para depois do carnaval, em 17/2. E nas lojas físicas deve aterrissar em seguida, no dia 22/2. Preço sugestão é R$699,90. É um lançamento global, um tênis com tecnologia e bonito. O vice-presidente da categoria de calçados de corrida da marca, Brett Holts, disse ao “USA ToDay” que o grande diferencial desse modelo é exatamente esse, a versatilidade. “Ele tem tudo para agradar os corredores da elite e aos iniciantes também”, espera. O lançamento aconteceu na terça. 23/1, em Manhattan (Nova York-EUA), com a participação das atletas Laurie Hernandez (da seleção de ouro da ginástica artística americana) e Aries Merritt (recordista mundial dos 110 metros com barreiras).

O primeiro tênis que possui essa tecnologia é da família Lunar Epic, ele seria o “filho” do Nike Lunar Epic 2, o que já indica que coisa muito boa vem por aí. É 5% mais leve, 11% mais macio e 10% mais responsivo (devolve a energia da pisada) do que seu “pai”. O drop (diferença de altura entre o salto e a parte anterior) é de 10mm. A modelagem da entressola e da sola, que são uma única peça, só foi possível utilizando softwares especiais, o que permitiu o desenvolvimento de um solado com centenas de sulcos: as partes mais profundas são de alto amortecimento, enquanto as mais rasas garantem a firmeza da estrutura. Apenas foram adicionadas no solado placas de borracha translúcida nas partes anterior e posterior, para aumentar a durabilidade do produto.

O cabedal, como o nome diz, é na tecnologia Flyknit, lançada em 2012 pela Nike e hoje presente na maioria dos tênis de corridas de todas as marcas. É aquele cabedal como se fosse tricotado. Nas fotos da pra ver que o modelo tem um contraforte estruturado, como o do LunarGlide, que garante uma estabilidade maior. No entanto, quem gosta de tênis minimalistas não é o público desse modelo, muito menos quem não aprecia tênis muito macio. No texto divulgado pela assessoria de imprensa não há nada sobre como é a palmilha, em alguns modelos eu acabo retirando a palmilha para diminuir o drop e a maciez, dois quesitos bem pessoais. Agora é aguardar o modelo chegar às lojas para experimentar.

Ficha técnica

Peso: 272g (Masculino tamanho 10) / 221g (Feminino tamanho 8)

Drop: 10mm

Pisada: Todos os tipos de pisada (Nike Epic React Flyknit) foi desenvolvido para atender a todos os tipos de corredor, independente da sua pisada ser supinada, pronada ou neutra.

Preço sugerido: R$ 699,90

Categoria: amortecimento