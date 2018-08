Nike busca a corredora de rua mais rápida de São Paulo

A grande final do desafio Nike Zoom Speed Series vai rolar nesse sábado, dia 18, no Centro de Treinamento Paralímpico. As três mais rápidas serão premiadas com uma viagem para a meia maratona de Fernando de Noronha. #NikeZoomSpeedSeries

O maior maratonista da atualidade Eliud Kipchoge – sim aquele fundista profissional que por segundos não quebrou a barreira de correr uma maratona sub 2 horas – foi a inspiração do projeto. O campeão sempre diz que o segredo de suas vitórias são trabalho duro e auto-confiança e em acreditar que você pode voar.

No sábado vão participar as 65 mulheres classificadas nas eliminatórias. A última aconteceu sábado no Riacho Grande, quando se classificaram as 15 mulheres mais rápidas numa prova de 10km. Com essa, foram quatro etapas eliminatórias para a grande final. O Desafio começou em 17 de julho.



Confira abaixo as 15 vencedoras da última etapa:

1 – Jaciane Barroso

2 – Maria Claudia Pereira Santos

3 – Daniela Carvalho

4 – Priscilla Pradines

5 – Angela Souza

6 – Luiza Simões

7 – Maria Emidia

8 – Sheila Nascimento

9 – Ellen Felix

10 – Evelyn Santos

11 – Wanessa Brito

12 – Amanda Franca

13 – Sarah Rodrigues

14 – Angelica Matsuo

15 -Eduarda Alves