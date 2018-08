Nike lança aguardada atualização do tênis Zoom Vaporfly 4%

Calçado utilizando no Desafio Breaking 2 e que evaporou das lojas ganha segunda edição e começa a ser vendido no Brasil dia 20 de setembro, antes dos EUA. O valor ainda não foi divulgado. #calçado #tecnologia #corridaderua #BlogCorridaparaTodos #tênis

Com o estardalhaço do Desafio Breaking 2, todo mundo ficou querendo usar o mesmo tênis de Eliud Kipchoge, lenda viva das maratonas. E o produto esgotou ainda no pré-lançamento na loja virtual da marca. Os elogios se multiplicaram nas redes sociais: Imbatível, Sensacional, Não Existe Nada Igual, Extremamente superior – e por aí vai.

A principal atualização do Zoom Vaporfly 4% é na parte superior do calçado (cabedal) esportivo – agora em flyknit. Tecnologia revolucionária apresentada ao mundo em fevereiro de 2012, como se o tênis fosse tricotado, o que reduz o peso do produto, o torno ainda mais confortável e gera uma fabricação mais eficiente no chão de fábrica.O O único ponto negativo do tênis, segundo os consumidores, seria o tamanho, mais apertado que o usual.

O preço ainda não foi divulgado, mas o primeiro Vaporfly 4% custava R$ 1.200. Este deve ficar por volta disso. No Brasil começa a ser vendido dia 20 de setembro, no e-commerce oficial da Nike. E nos EUA a partir de 4 de outubro.

Segundo informações da assessoria de imprensa, o modelo, que dominou os pódios das principais maratonas ao redor do mundo, mantém todas as características inovadoras do seu antecessor como a espuma Nike ZoomX ultraleve, macia e capaz de oferecer até 85% de retorno de energia a cada passada. Além disso, o tênis segue com a placa de fibra de carbono curva inserida em toda a sua extensão, aumentando a firmeza e criando uma sensação de propulsão. Juntos, todos esses elementos garantem uma melhoria média de 4% na economia da corrida, quando comparados aos modelos mais rápidos da Nike até então, ajudando os maratonistas a atingir desempenho máximo e, agora, com ainda mais leveza a cada passada.

Essa história dos 4% foi comprovada pelo The New York Times em todos os pormenores. Quem quiser conferir a matéria, clique aqui.

Mais uma atualização

Além do Vaporfly, que tem tudo para virar um ícone, a Nike apresentou hoje a atualização do Zoom Fly Flyknit – com espuma Nike React, cabedal flyknit e a placa de fibra de carbono do Vaporfly 4%. Segundo o fabricante, é um tênis para quem gosta e está preparado para acelerar no asfalto. E indicam para quem quer estrear em maratonas. Este modelo será lançado globalmente em 10 de outubro. Com pré-venda só nos EUA, a partir de 13 de setembro. Apenas como referência, a edição anterior deste modelo custava R$ 700.