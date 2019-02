Nike promove personalização do Epic React Flyknit 2

Promoção gratuita vai rolar dias 9, 10, 16 e 17 de fevereiro na Nike Store Oscar Freire, em São Paulo, e vale para quem comprar este lançamento de corrida de rua nesta loja ou no e-commerce oficial da marca e levar a nota fiscal. #SóVai #calçadoesportivo #promoção #NikeEpicReact #corridaderua

Já falamos aqui do Nike Epic React e as atualizações desta segunda versão, como no cabedal, com o símbolo da marca (Swoosh) maior e costura especial; o clipe no calcanhar promove maior sensação de segurança e aumenta a estabilidade. A nova versão do Epic React segue com a espuma mais moderna em amortecimento da Nike, desenvolvida para reduzir o impacto de cada passada e devolver a energia – o que proporciona uma nova sensação de corrida, entregando ao mesmo tempo leveza, maciez e responsividade. Leia mais clicando aqui

Vamos ao que interessa – a customização free. A experiência contempla escolha de três itens, dentre os quais serão oferecidos: ponteiras, patches, cadarços, lace locks e dubres. O corredor poderá escolher desde cores destes insumos, até detalhes como distância e tempo de prova. Tudo pensado no corredor e em tornar a experiência de corrida ainda mais divertida.

SERVIÇO

A Nike Store Oscar Freire está localizada na R. Oscar Freire, 969, em São Paulo, e funciona de segunda à sábado, das 10h às 20h e aos domingos das 13h às 19h. Vale só para quem comprar na Nike Oscar Freire ou pela loja virtual oficial da marca – neste caso apresentar a Nota Fiscal da compra para ter acesso ao serviço de customização grátis.