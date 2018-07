Nike turbina nova edição do tênis de corrida de rua Zoom Pegasus

Modelo chega a 35ª edição recheado de tecnologia para dar aquele gás na corrida. A partir de agosto nas lojas e com pré-venda aos sócios do nike.com entre 19 e 22 de julho, a R$799,90.#tecnologia #calçado esportivo #BlogCorridaParaTodos #corridaderua

O Zoom Pegasus Turbo foi desenvolvido inspirado nos tênis Zoom Vaporfly Elite e no 4%, do desafio da maratona sub 2 horas. Dos 36 possíveis pódios de 2017 (top 3 posições) nas mais importantes maratonas do mundo em 2017, 19 atletas calçavam o Zoom Vaporfly 4% .

Entre as inovações desses modelos, agora presentes no Pegasus, estão a espuma Zoom X ultra-responsiva (entressola) e o design aerodinâmico no calcanhar. Mas gente, sem treinar o tênis sozinho não fazer fazer milagre. Com tanta tecnologia embarcada, o preço do modelo ficou mais salgado, chegou à faixa dos R$800.

Mas vale sempre a mesma dica, a versão anterior do Pegasus, a 34, vai cair de preço e será um bom momento para quem quiser experimentar este modelo icônico, que prima pelo bom amortecimento. Por exemplo, hoje dia 11 de julho de 2018, há este modelo no site oficial da marca por R$429,90. No Outlet já deve estar mais barato.

O que faz de diferente esta espuma nova? Segundo a assessoria de imprensa da Nike, ela apresenta 85% de retorno de energia, o que seria a mais alta da marca. É a espuma mais leve da marca (238g tamanho 42 masculino e 195g feminino tamanho 37 feminino).

Vale lembrar que retorno de energia oferecida pela espuma de um tênis de corrida é reduzir a quantidade de energia que se perde pelo tênis cada vez que ele é comprimido, no momento em que o corredor toca o solo durante a corrida de rua. Essa força costuma ser uma combinação de passadas, pace e peso. A espuma faz essa “economia” de energia quando volta ao formato original, no momento em que o pé do atleta sai do chão. Quanto mais próxima ao formato original, mais energia é devolvida para a espuma. Ou seja, traduzindo, a espuma consegue recuperar seu formato rapidamente.

O que o Pegasus não tem é a placa de fibra de carbono. O pedido foi dos próprias atletas da elite, como os feras Eliud Kipchoge e Galen Rupp. Eles querem um tênis um pouco mais macio para treinar -sem a rigidez da placa – e deixar para o dia de prova este trunfo. Avaliaram que seria um recurso exagerado para os treinos incluir a placa no Pegasus, que desde de sempre foi um calçado bacana para rodar sem dó nem piedade.

Por dentro do Zoom Pegasus 35