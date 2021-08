“Ninguém quebra um recorde por acidente”

A cerimônia de abertura da Paralimpíada 2020 foi realizada nesta terça-feira, 24 de agosto, mesma data que a Nike lançou mais um vídeo da campanha Play New. Agora com o velocista Petrúcio Ferreira dos Santos, o vídeo de 30 segundos, “Novos Recordes”, traz imagens que encorajam a descoberta do esporte, desfilando o constante aprimoramento do atleta quebrando seus próprios recordes. Petrúcio é o atleta mais rápido do mundo nos 100m rasos T47 (deficiência membros superiores. Ele vai representar o Brasil nessa prova, a partir de 27 de agosto no Japão. Na Rio 2016, o Brasil ficou em 8º no quadro de medalhas e desta vez quer melhorar a posição. Petrúcio tem tudo para ser um dos brasileiros a trazer a medalha de ouro para casa.

“Me sinto honrado em ser inspiração e motivação para muitas pessoas. Corri atrás dos meus sonhos e me motivei para ser a melhor versão de mim. O esporte me inspira todos os dias a bater recordes atrás de recordes. Hoje estou entre os homens mais rápidos e a cada dia quero superar os meus próprios números, e me tornar o homem mais rápido do mundo. Minha meta é melhorar meus resultados no Japão. Meu sonho ainda é conseguir disputar uma competição com os atletas convencionais”, conta Petrúcio Ferreira.

Petrúcio, nome de origem bíblica que significa “nobre do povo”, bateu seu primeiro recorde antes mesmo do seu próprio nascimento. Atleta mais rápido do mundo nos 100m rasos na classe T47, o velocista de São José do Brejo do Cruz, na Paraíba, lutou para vir ao mundo. Com complicações na gravidez sob efeito de medicamentos, sua mãe precisou da ajuda do vizinho para levá-la ao hospital e dar à luz ao bebê que anos depois se tornaria um dos melhores atletas do Brasil.

A trajetória de Petrúcio mudou quando, perto dos 2 anos de idade, perdeu parte do braço direito mexendo em um moedor de capim. O sonho do atleta era ser jogador de futebol, mas na época, a limitação foi vista como uma dificuldade para seguir na modalidade. Aos 15 anos, em 2012, descobriu o atletismo encantado com as competições em Londres, capital do Reino Unido. Ao conhecer mais a fundo sobre as suas possibilidades, Petrúcio iniciou os treinos em sua cidade natal para competir em alto nível até se tornar o melhor. “Deus tem um propósito para as nossas vidas. Ninguém quebra um recorde por acidente, uma, duas ou três vezes. Mesmo eu sendo um dos atletas mais rápidos do planeta, a minha história ainda é pouco contada. A corrida me deu a oportunidade de quebrar todas as barreiras. Desde muito cedo eu entendi que para ser o homem mais rápido do mundo, não sobraria muito tempo para me vitimizar”, completa Petrúcio.

Criada pela agência Wieden+Kennedy, o filme mostra Petrúcio nas pistas de corrida fazendo o que mais gosta: correndo em alta velocidade e se superando a cada dia. A trilha composta exclusivamente para o filme é assinada por Lúcio Maia, da Nação Zumbi, e carrega características nordestinas que fazem referência às origens do atleta.