Ninjas Runners lançam a Uphill Serra dos Órgãos

No domingo, 14/11, um grupo dez corredores amadores, que participou da Meia Maratona do Rio, chamou a atenção. Eles correram juntos, usando tocas ninjas pretas. Era uma ação de marketing da Uphill Marathon para lançar uma nova prova, uma meia maratona de subida, agora na Serra dos Órgãos (RJ), em 5 de dezembro. Os “ninja runner” é o apelido carinhoso dado aos amantes da Uphill Marathon, maior prova de subida do país, sempre realizada na Serra do Rio do Rastro (SC).

“Esses guerreiros são atletas que fazem parte de algumas assessorias da capital fluminense. Com apoio da Claro, patrocinadora da Uphill Serra dos Órgãos e também da Meia do Rio, aproveitamos o evento do fim de semana para que eles pudessem instigar os demais atletas a conhecer sobre o novo percurso de 21k que a Uphill está desbravando”, conta Camila Bahia, gerente de projetos da Uphill Marathon. “Foi muito bacana participar da Meia ainda mais na companhia dos amigos. Agradeço a todos que nos apoiaram, especialmente a Claro e a Uphill”, contou Francisco José Ribeiro, que finalizou os 21k em 02:53:39. Aliás, todos os dez ganharam de presente uma inscrição grátis para a Meia na Serra dos Órgãos, que promete ser dura.

A ação de marketing de guerrilha foi bem sucedida, reforçando principalmente elementos tradicionais da marca Uphill, como a cultura samurai. “Para encarar uma prova extremamente técnica e imprevisível como a Uphill, é preciso muita disciplina, foco e autocontrole, características que absorvemos desses lendários guerreiros orientais durante toda concepção do evento. Sempre buscamos inovar e criar novas experiências para o público. Nesta ação pudemos mesclar conceitos de branding e marketing que enfatizavam de várias formas o nosso diferencial”, explica Camila.

As inscrições já estão abertas no site www.uphillmarathon.com.br. Os 300 primeiros clientes Claro que se inscreverem terão 50% de desconto no valor da inscrição, que custa R$ 290 (camiseta e número de peito). Haverá serviço de guarda-volume e todos os concluintes vão receber medalhas.

A retirada do kit será dia 4 de dezembro, em Teresópolis, na Loja da Claro; e a corrida larga no dia seguinte às 7 da manhã em Guapimirim. Haverá transporte do evento (R$ 70) saindo de Teresópolis para a largada; e no final, de Teresópolis para Guapimirim. E também transporte bate-volta (R$140), saindo da zona sul da capital fluminense. O tempo máximo para completar a prova é 4 horas. Haverá corte no km 13, lá é preciso passar em até duas horas. Como é prova em montanha, é importante levar sua hidratação e suplementação. Além do patrocínio máster da Claro e da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro, via Lei de Incentivo do Estado, o evento tem patrocínio da Land Rover e Limppano, apoio da Maças Turma da Mônica e chancela das Prefeituras Municipais de Guapirimim e Teresópolis e da Polícia Rodoviária Federal.