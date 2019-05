Nova família Free chega às lojas dia 5 de maio

Em comemoração aos 15 anos de existência, o ano de 2019 marca o retorno da corrida de rua natural. O resultado é a nova linha Nike Free, agora ainda mais flexível e chega às lojas brasileira nesta segunda- 5 de maio, até então só pelo e-commerce da marca. #NikeFree #calçadoesportivo #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #minimalista

O Free RN 5.0 (r$429,90) é 26% mais flexível e apresenta 2 mm a menos de drop, ele tem 6mm de drop. Já o modelo Nike Free RN Flyknit 3.0 (R$549,90) é 37% mais flexível e tem drop 1 mm menor do que os modelos 2018, ou seja tem drop de 4mm. O cabedal minimalista em malha stretch proporciona ventilação e flexibilidade no modelo 5.0. Já o 3.0 possui cabedal Flyknit reforçado e sem cadarço que se ajusta ao pé como uma segunda pele.

O Nike Free nasceu da observação dos atletas da Universidade de Stanford treinando descalços na grama. Isso lá em 2001. Pesquisaram esse tipo de treino durante um ano. Imediatamente, o pé apresentou uma pisada mais natural e se flexionava mais. Ao longo do tempo, os corredores obtiveram benefícios como maior flexibilidade nos pés, mais equilíbrio e força. Na tentativa de reproduzir o pé descalço o mais próximo possível, primeiro criaram um protótipo super-minimalista de uma sapatilha de corrida que apresentava cápsulas de silicone afixadas em uma malha fina e leve (parecia mais uma sapatilha de balé do que um tênis).

Os primeiros tênis da linha Nike Free (modelos 5.0 tanto para corrida como treino, para homens

e mulheres) foram lançados no outono de 2004. Dez anos depois,reagindo às novas pesquisas que mostraram que, à medida que um pé completa seu movimento, o padrão de pressão se move como uma curva em S pela batida do pé (e não há duas curvas iguais), os designers reformularam o design da sola da franquia. Depois de testar centenas de padrões, de estrelas a círculos, pontos, linhas diagonais e mais, eles encontraram um padrão que apresentava uma variedade de cortes hexagonais, porque permitia mais flexibilidade em ângulos diferentes e melhor acomodava a torção e giro que ocorrem durante o movimento.

Essa descoberta ocorreu no Laboratório de Pesquisa Esportiva da Nike (NSRL – Nike’s Sport Science Research Lab), que mostrou que, à medida que o pé se move, ele se expande e se contrai em dois planos: no sentido do comprimento (do calcanhar ao dedo do pé) e no sentido da largura. Até então, o solado do Free fazia apenas a flexão do calcanhar ao dedo do pé.