Nova tecnologia Enerzy Lite proporciona mais leveza, energia e maciez

Marca líder em inovação e tecnologia em calçados de corrida, a Mizuno apresenta seu produto mais revolucionário: o Mizuno Wave Rebellion (R$ 1.119,99). Segundo a gigante japonesa, esse tênis de corrida de rua foi desenvolvido para todos os corredores que desejam bater seus recordes pessoais. O modelo é feito com a nova tecnologia Mizuno Enerzy Lite, que alia leveza com retorno de energia e extrema maciez, e apresenta a nova placa Wave, agora em fibra de vidro (antes era de nylon) e pela primeira vez no formato da letra “Y”. A novidade já esta à venda no e-commerce oficial.

O desenho da planta do solado (confira a foto acima) mostra o formato da placa, agora em fibra de vidro, que proporciona alta rigidez e 1.141% mais agilidade do que a placa de nylon, garantindo um melhor amortecimento e estabilidade durante a corrida. Somada a outras inovações no calçado, a Enerzy Lite ajuda o lançamento a ser extremamente leve. Por exemplo, o tamanho 41 pesa apenas 230 g.

O cabedal é fabricado em “engineered mesh”, com um tecido construído especificamente para este modelo, e áreas de alta respirabilidade localizadas em pontos estratégicos para um calce mais macio e suave. Além disso, o design do par é espelhado. E o solado traz a tecnologia G3, composta de resina à base de PU que proporciona máxima tração e menos peso. Além disso, apresenta um efeito translúcido, localizado no meio até a ponta dos pés, dando elegância ao tênis. O modelo é da categoria Propulsive da Mizuno. O que é isso? São calçados que promovem amortecimento macio no calcanhar e propulsão no antepé, ideal para corredores que buscam maior suavidade e melhor resposta durante a corrida. Para quem faz a pisada completa, aterrissa com o calcanhar e impulsiona com o antepé. E o lançamento é unissex e chega ao Brasil, via Vulcabras, em duas cores: azul e azul claro.

Mizuno Wave Rebellion

Peso: 230 g (tamanho 41)

Drop: 8 mm

Pisada: neutra

Numeração: unissex, do 34 ao 46