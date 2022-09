NOVABLAST™ 3, o tênis ideal para quem busca mais retorno de energia durante a corrida

O mercado running brasileiro está bem aquecido, com lançamentos importantes de todas as grandes marcas. Um deles é a terceira versão do NOVABLAST, modelo da ASICIS que virou sucesso entre os corredores brasileiros. O ASICS NOVABLAST™ 3 (R$ 899,99) chegou semana passada às lojas da marca e parceiras. As principais mudanças estão no peso, está mais leve, e no retorno de energia, ainda maior.

“Um dos principais objetivos da ASICS com NOVABLAST™ 3 foi aprimorar ainda mais um tênis que fez bastante sucesso em sua segunda versão, em 2021. Tivemos um ótimo retorno no ano passado, e queremos manter esta popularidade em alta. O NOVABLAST™ 3 é um dos modelos ideais para quem está sempre em movimento nos treinos e nas competições, e se preocupa em ter a mente sã e o corpo são”, afirma Daniel Costa, diretor de produtos da ASICS América Latina.

A entressola dele é super moderna, com um design bem diferentão, me lembra os cadilacs dos anos 1950, mas não tem nada a ver com isso. É inspirada nos origamis. A versão anterior, que testei, é super confortavel e com um bom amortecimento. Segundo a Asics, uma das principais alterações em relação às versões anteriores é a introdução da tecnologia FF BLAST™ PLUS, que proporciona um elevado retorno de energia durante a corrida. A nova entressola também ganhou mais um milímetro de espessura, o que contribui para potencializar este efeito trampolim. Com esta reformulação, o NOVABLAST™ 3 ficou aproximadamente 22 gramas mais leve do que seu antecessor, uma redução significativa para aqueles que se preocupam com os mínimos detalhes que fazem a diferença na performance. O cabedal, em engineered mesh, também foi reformulado. Construído em monofilamento, ele foi atualizado para fornecer ainda mais conforto, suporte e ventilação para os pés. A lingueta, por sua vez, foi redesenhada e reforçada para melhorar seu ajuste e evitar que ela saia do lugar. Já no calcanhar, a nova formatação aprimorou o suporte e o equilíbrio durante o ciclo da passada.