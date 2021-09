NovaBlast ganha segunda atualização

O design do Asics NOVABLAST™ 2 (R$ 899,99.) chama a atenção, ele tem uma arquitetura saliente na entressola posterior, como os carros rabo de peixe dos anos 1950. Já na primeira usada dá para sentir como o tênis é confortável e estável. A primeira edição foi muito bem recebida pelos corredores de rua, e esta tem grande potencial de repetir o sucesso.

O modelo desembarcou dia 23 de agosto no Brasil, no e-commerce oficial e nas principais lojas esportivas. A capacidade de resposta do NOVABLAST™2 está na espuma FF BLAST™ localizada na entressola, que proporciona uma aterrissagem suave seguida por uma alta responsividade para impulsionar cada passada. Para aprimorar o produto ainda mais, a construção do solado foi inspirada no trampolim para permitir uma compressão adicional para um retorno mais responsivo na ponta do pé. Além disso, os desenvolvedores aumentaram a largura do meio do pé do tênis e realizaram um design mais assimétrico na geometria da entressola, que funciona em conjunto com o contraforte em TPU para proporcionar passadas mais estáveis e com mais performance. Vale conferir a sensação.

“O primeiro NOVABLAST™ foi unanimidade nos reviews do Brasil e do mundo, principalmente por sua tecnologia inovadora FF BLAST™ oferecendo leveza, responsividade e impulsão. Corredores e corredoras se apaixonaram pelo tênis, colocando-o entre os principais da ASICS e um dos melhores de 2020. Na sua segunda versão, estamos oferecendo um ajuste mais geométrico, um solado que oferece uma passada mais suave e eficiente adicionando um cabedal com excelente respirabilidade, conforto e suporte”, explica Daniel Costa, diretor de Produtos da Asics América Latina.

Drop 10mm

Peso (tamanho 37F): 215 g

Peso (tamanho 41M): 255g