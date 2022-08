Nove times se classificaram para as semifinais do Troféu Nike de corrida

Após o sucesso da primeira etapa, em julho, o Troféu Nike de corrida recebeu os competidores para a segunda e última fase de classificação no sábado (20). A competição rolou na pista de atletismo, do Centro de Práticas Esportivas da USP (CEPEUSP).O evento reuniu aproximadamente 500 corredores amadores que deram o máximo em busca do melhor tempo. O evento, que é aberto ao público e sujeito à lotação, ainda contou com ativações da marca, como o teste de Nike Air Zoom Pegasus 39, Food Truck e arquibancada para as torcidas.

Das 61 equioes (31 masculinas e 30 femininas), as nove mais rápidas estão classificadas para as semifinais e finais, que acontecem no dia 3 de setembro. Já para as semifinais e finais, a disputa será em baterias de 5.000 metros. As 9 equipes mais rápidas correm, sendo 3 equipes por bateria. As baterias terão um cabeça de chave e as demais equipes serão sorteadas. As melhores equipes de cada bateria são classificadas para a grande final que revelará os times vencedores do primeiro Troféu Nike 2022.

Não deu para a equipe Imprensa, categoria feminino, da qual sou a capitã. Ficamos em penúltimo lugar, mas lutamos bravamente até o fim. As equipes convidadas para o Troféu Nike são realmente fortes. A mulherada voa. Na primeira classificatória estava um calor danado, e na segunda, um frio de rachar. Caímos na mesma bateria da equipe Dream Team, a primeira colocada da primeira classificatória. Sinceramente, acho que elas podiam migrar para o alto rendimento – pace médio 3,37 minutos – tempo total de 10:51! Nossa equipe fez 16:12! Pace médio de 5 minutos e 24 segundos, um tempo bacana para amadores. No tempo da classificação – somaram o tempo da primeira classificadtória (confira abaixo). Desta vez correram: Danúbia Paraizo, Bruna Tiene, Mirelle Moschella, Mariana Ciscato e Andrea Funk. E na edição passada mais Karina Teixeira e Giulia Granchi. No masculino, a equipe imprensa ficou em último. Todos as equipes desclassificadas receberam medalha de participação.

Assim como na primeira etapa, a segunda classificatória funcionou com todas as equipes correndo em baterias de 3.000 m rasos, na pista de atletismo, com 4 times em pista. A classificação foi feita de acordo com a média aferida dos 5 tempos individuais de cada participante da equipe, obtendo desta forma o tempo geral da equipe. O tempo do Q1 foi somado com o Q2 e dividido por dois para se chegar à média final de cada time.

Confira a classificação:

FEMININO

Time Dream Team – Tempo: 21’42’’ Time Number One Running – Tempo: 22’38’’ Time Time Centauro – Tempo: 22’40’’ Time Tênis Certo – Tempo: 22’46’’ Time Yandê – Tempo: 22’46’’ Time Filhas de Nelson – Tempo: 23’30’’ Time Ademir Paulino – Tempo: 23’41’’ Time EC Pinheiros – Tempo: 23’47’’ Time Fast Team – Tempo: 24’21’’

MASCULINO