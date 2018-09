Novidade: funcional no container para corredores de rua

Treinador Murilo Groschitz investe em serviço personalizado no Itaim Bibi, na capital paulista. #funcional #corridaderua #BlogCorridaParaTodos #containerTF #treinamento

Formado pela USP em Educação Física, onde está concluindo o mestrado em Ciências, Murilo há um mês deixou de ser meu coach de corrida de rua, by Run&Fun no Parque Severo Gomes para realizar seu sonho de empreender, projeto que já estava trabalhando paralelamente há dois anos. Agora ele atende personal ou em grupos pequenos até duas duplas em seu container, localizado na rua em frente ao Eataly da Avenida Juscelino Kubitscheck. E atenção, os cinco primeiros que entraram em contato, e disseram que leram este post no Blog Corrida para Todos, têm desconto de 30%.

O local é bem bacana, o Container Treinamento Funcional faz parte da estrutura do Tennis Lounge e conta com estacionamento, ar-condicionado, banheiros e chuveiros. Sim, Murilo faz trabalhos específicos de funcional para outras modalidades, inclusive tênis e lutas. Aliás, antes de se graduar, ele atingiu a faixa preta do taekwondo e se tornou mestre. Ingressou no time da Run&Fun como estagiário e assim que se formou foi efetivado. Preparou meus amigos para correr as maratonas de Berlim, Buenos Aires e Montevideo. E fomos todos juntos para a Volta a Ilha no ano passado, inesquecível.

Aula experimental gratuita

A oportunidade do investimento surgiu em julho, o proprietário do Tennis Lounge foi um de seus alunos do tae-kwon-do. Em setembro o Container Treinamento Funcional abriu as portas. Fui lá conferir, achei que seria só um bate-papo, que nada. Suei a camisa durante 50 minutos. Na prática funciona assim, a pessoa marca uma aula experimental gratuita, onde é feita uma avaliação e alguns exercícios, depois Murilo monta a aula, visando atingir alguma meta, como por exemplo, melhorar a performance para conseguir correr a Maratona de Boston; o se preparar para começar a correr.

São aulas de 50 minutos. “Fizemos uma aula voltada para corrida. Exercícios de propriocepção, estabilização e fortalecimento de membros inferiores, educativos de corrida, fortalecimento de core e membros superiores e flexibilidade. Tudo voltado para melhora da performance, prevenção de lesões e melhora do gasto da corrida”, conta Murilo.

Murilo explica que o treinamento funcional visa melhorar a performance do aluno em determinada atividade física. “Não precisa ser atleta, é um método complementar para auxiliar no desempenho das pessoas no esporte que elas querem praticar, ou já praticam”, acrescenta. Para o funcional, há diversos assessórios a disposição, como cama elástica, prancha, disco, halteres, anilhas, steps etc. “O treinamento funcional é ideal para quem não gosta da musculação tradicional”, conta.

A maioria dos exercícios eu já conhecia da fisioterapia esportiva, outros não. Foi bem divertido, tem até trilha-sonora. Adorei, pretendo repetir a dose. No outro dia pegou um pouco o quadríceps e a panturrilha na hora do treino no asfalto. Tava enferrujada. O aluno pode praticar de uma a três vezes por semana, entre segunda à sexta. As aulas podem ser individuais ou em até quatro pessoas

PROMOÇÃO – Agora vamos para parte do desconto. O pacote mensal individual, com uma aula por semana, custa R$ 710,00, para os cinco primeiros leitores do Blog Corrida Para Todos ficará por R$497,00. Por dupla sai R$1065, com desconto fica por R$745 (R$372,50 por pessoa). Atenção, o desconto é só para os cinco primeiros. Contatos abaixo.

e-mail: container.tf@gmail.com

Instagram: @container.tf

WhatsApp: (11) 97409-9335