Novidades da Maratoninha Gloob, a prova infantil da Maratona do Rio

No dia 22 de junho, as crianças de 3 a 10 anos vão correr na companhia dos personagens do Gloob e vão ter kit exclusivo. #Maratona #MaratonadoRio #BlogCorridaParaTodos

A Maratona do Rio é uma das melhores provas de corrida de rua realizadas no Brasil e a cada ano aprimoram mais um pouco. Entre as novidades, está a segunda edição da corrida infantil no Aterro do Flamengo – trajetos de 100m a 800m, conforme a idade esta o kit. A camiseta de participação da criançada será estampada com personagens de atrações do Gloob como, Miraculous – As Aventuras de Ladybug, D.P.A (Detetives do Prédio Azul), Escola de Gênios, Clube da Anittinha e ALVINNN!!! E Os Esquilos. O kit inclui ainda uma camiseta para o acompanhante, uma “sacochila” e uma medalha especial para todos os participantes. Inscrição a R$ 170, no site oficial da prova. Veja abaixo:

O evento deste ano inclui ainda uma parceria inédita com a Granado. Para dar todo suporte aos pais, a Granado, patrocinadora da Maratoninha, montará um fraldário na arena do evento com itens de higiene e conforto para os pequenos. “A Granado sempre valorizou o esporte e tem isso como tradição. Estar presente em eventos esportivos, como a Maratona e a Maratoninha, além de estar totalmente associada a linha Antisséptica, que foi uma das pioneiras a ter um jogador de futebol como garoto propaganda, conseguimos mostrar nossa preocupação com a qualidade de vida dos nossos clientes e a importância da prática de esportes”, explica Higo Lopes, gerente de marketing da Granado. A marca também estará presente com ativações tanto no dia da prova, quanto na Casa Maratona, o espaço que, entre os dias 20 a 22 de junho, receberá além da entrega de kits, uma feira com venda de produtos do universo esportivo e muita experiência para toda a família.

A Maratoninha Gloob possui ainda o AquaRio e a Cultura Inglesa como apoiadores. Além da prova infantil, o maior Festival de Corridas da América Latina conta ainda com as distâncias de 5K, 10K, a Meia Maratona, o Desafio Cidade Maravilhosa (21K+42K) e, é claro, a Maratona do Rio.

Em 2018, a Maratona do Rio recebeu 38 mil inscritos de todos os estados brasileiros e de 50 países. Para 2019, a organização espera receber mais de 40 mil corredores e já está trabalhando em melhorias para proporcionar uma ótima experiência para quem vai desfrutar da corrida mais linda do mundo. A primeira delas foi a mudança da distância de 6km para 5km. A intenção das organizadoras Dream Factory e Spiridon Eventos é criar uma prova ainda mais democrática e com maior fluidez no percurso. Ainda há inscrições para todos os trajetos.

PERCURSOS E HORÁRIOS:

22 de Junho de 2019

Aterro do Flamengo

Abertura da Arena: 7h

Largadas: a partir das 8h

Distâncias:

3 anos – 100mts

4 anos – 200mts

5 e 6 anos – 400mts

7 e 8 anos – 600mts

9 e 10 anos – 800mts

*Nas categorias de 100, 200 e 400mts, será obrigatório o uso da pulseira guia, unindo criança e responsável.