Novo curso de consciência corporal para corrida de rua

Indicado para treinadores, educadores físicos e corredores, serão dois dias de aulas em 15 e 16 de setembro, ministradas pela fisio Roberta Quinn, em São Paulo. #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Observando que a maioria dos corredores tem pouca ou nenhuma consciência corporal, correm sem antes preparar o corpo e acabam se lesionando, Roberta decidiu estudar a fundo o assunto. Durante sua graduação em Fisioterapia desenvolveu no Clube Hebraica um teste funcional para diagnosticar o que pode ser aprimorado ou corrigido no esportista, focando performance e prevenção de lesões. “Desenvolvi esse teste para avaliação de esportistas, baseado nas últimas e mais relevantes pesquisas”, conta Roberta, que é também professora de yôga, gyrotonic e gyroknesis.

Aliado ao teste, ela criou o novo curso de Biomecânica Integrativa em Movimento, que abordará tanto na parte prática como teórica, como deve ser a postura durante a corrida, da onde tirar a força, as mobilizações da pelve, consciência corporal, propriocepção, fortalecimento do core, reeducação postural, miofacial e ílio psoas, mobilizações da coluna e ativação do diafragma, entre outros. “Práticas de gyrotonic e gyroknesis que atuam em conjunto com o treinamento de corrida”, acrescenta Roberta.

O curso tem carga horária de oito horas e é todo apostilado. No final do curso, cada participante vai receber o diagnóstico do teste. “Saber o que mais ele precisa, e em cima desse diagnóstico, receberá um prognóstico de exercícios”, explica a fisio.

Para quem não conhece, o gyrotonic é um método de condicionamento físico criado nos anos 1970, pelo bailarino romeno Juliu Horvath para preparar o corpo para o esporte e reabilitá-lo.

SERVIÇO

Curso de Biomecânica Integrativa do Movimento

Data: 15 e 16 de setembro (sábado e domingo)

Horário: das 9h às 13h

Investimento: R$ 850 (parcelado em duas vezes)

Inscrições: robertaquinn@gmail.com ou whats’sapp (11) 98347-9398

Local: Rua Tabapuã, 500 – Itaim Bibi (SP-SP)

Saiba mais: www.robertaquinn.com.br