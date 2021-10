Novo filme do Caça Fantasmas ganha corrida temática

Fãs do Geleia e dos Caça Fantasmas, atenção! Na manhã de 7 de novembro vocês terão um encontro diferente no Parque Villa-Lobos. Vai rolar a Ghostbusters Mais Além Run, corrida de 5km e caminhada de 2km, evento que faz parte do lançamento do novo filme da franquia. O evento esportivo é uma ativação da Sony Pictures Brasil com a Ponto Org Eventos, responsável pela organização da prova, e só será realizado em São Paulo.

Como todos os eventos esportivos a serem realizados em novembro na capital paulista, a corrida/caminhada seguirá a risca o protocolo sanitário municipal vigente na data, que pode incluir, por exemplo, apresentação de comprovante de vacinação e uso de máscara, que será divulgado na semana da prova. “Para evitar aglomerações, as largadas serão em ondas a cada 10 minutos, com baterias com número reduzidos de pessoas”, explica Henrique Gomes, diretor da Ponto Org Eventos.

As vagas são reduzidas. Os horários das baterias da corrida são entre 8h e 9h30. E da caminhada, entre 10h e 10h30. Todos concluintes vão receber medalha de participação e na caminhada podem participar crianças de qualquer idade, acompanhadas dos pais ou responsáveis. As 250 primeiras pessoas que se inscreverem com o Kit Premium vão receber um ingresso para conferir a pré-estreia do filme, data ainda a confirmar, no cinema do Shopping Vila Olímpia, onde também será a retirada do kit nos dias 5 e 6 de novembro. Do 251º inscrito ao 800º, o ingresso será para a sessão normal no mesmo shopping. Há dois tipos de kit, o Basic sem camiseta e Premium com camiseta. Os 800 primeiros inscritos no kit Basic ganham ingresso, válido apenas entre segunda em quarta). Confira todos os itens dos kits abaixo.

Ghostbusters: Mais Além estreia nos cinemas brasileiros em 18 de novembro. Direção de Jason Reitman, filho de Ivan Reitman (criador do filme), que desta vez assina a produção. Na nova trama, uma mãe solo e seus filhos se mudam para uma pequena cidade, onde começam a descobrir a conexão com os caça fantasmas originais e o legado secreto do avô deles. O filme foi escrito por Jason Reitman & Gil Kenan.

KITS

PREMIUM (R$89,90) – primeiras 250 unidades, contém um ingresso da pré-estreia do Ghostbusters: Mais Além no Shopping Vila Olímpia (data e horário serão divulgados em breve), uma camiseta preta, um número de peito, uma sacochila e um pôster colecionável. Após a venda dos 250 kits, o inscrito ganhará ingresso para a sessão comum no Shopping Vila Olímpia. Limite de 800 unidades.

BASIC (R$64,90) – primeiras 800 unidades, contém um ingresso do Ghostbusters: Mais Além (válido de segunda a quarta em sala convencional), um número de peito, uma sacochila e um pôster colecionável.

INCRIÇÕES ONLINE: https://www.ticketagora.com.br/e/ghostbusters-mais-alm-run-32402