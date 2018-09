Novo livro do mestre Ivaldo Bertazzo

“Fases da vida: da gestação à puberdade” (Edições Sesc) é um guia completo de estímulos para a formação do universo cognitivo, afetivo e intelectual da fase intrauterina à adolescência, escrito de maneira acessível para pais e educadores. #movimento #consciênciacorporal #saúde #BlogCorridaParaTodos

Mestre e coreógrafo com larga experiência no estudo do movimento, Ivaldo Bertazzo dedica sua vida a explicar e ensinar como o ser humano pode se exercitar em qualquer idade. Por meio do método Bertazzo, ele vem propondo às pessoas rever hábitos do dia a dia e experimentar novas maneiras de preservar e reeducar seus movimentos.

“Quando realizamos um trabalho bonito, no qual nos empenhamos profundamente, ao apresentá-lo ao público, desejamos a presença de todos”, convida Bertazzo que lança o livro nesta quarta-feira, dia 26 de setembro, a partir das 19h, na Livraria da Vila.

A nova publicação foca a psicomotricidade, faculdade cuja compreensão é fundamental para estimular o desenvolvimento do ser humano desde seus primeiros meses de existência e em toda a sua vida. Após uma trilogia publicada com foco no público adulto, Fases da vida aborda as principais etapas do desenvolvimento psicomotor do pré-natal até o fim da infância e início da adolescência, período não contemplado especificamente nos livros anteriores de Bertazzo.

O livro ainda inclui uma série de ilustrações e vídeos acessíveis por QR codes, conduzindo o leitor de forma didática e dinâmica na aplicação de exercícios e manobras articulares e musculares para estimular a psicomotricidade nas primeiras fases da vida. Os vídeos podem ser assistidos no site www.sescsp.org.br/fasesdavida