Novo relógio esportivo tem bateria que dura até 100 horas

Quando comecei a correr mais sério e inventei de correr uma maratona, minha irmã me presenteou com um Polar, super tecnológico à época, aquele mesmo com a cinta peitoral, um relógio, que era frequencímetro e cronômetro! Isso foi no começo do milênio. O relógio ainda funciona. Desde então, muitas marcas investiram nesse mercado esportivo, foram acrescentadas rotas, GPS, modelos que conversam com o celular, com o app e trazem centenas de informações e captam todos os seus dados. Faltava um modelo que tivesse tudo isso e encarasse chuva, lama, calor infernal, que te lembrasse de beber água, dormir, avisar para onde é o caminho a seguir e que a bateria durasse ao menos um fim de semana, e que desse ainda para nadar e pedalar com ele. Este modelo acaba de ser lançado. É o Polar Grit X, que está disponível para pré-venda no site da marca por R$3.299,00, entrega prevista para final de maio. Tem dois tamanhos de pulseira G/M, nas cores preta e verde; e P na cor branca.

O modelo tem cinco botões, tela sensível ao toque, monitor redondo e pode ser usado nas condições mais adversas: chuva, neve, lama. Ou até para pular corda no quintal, ou fazendo abdominal na sala. Possui design com certificado militar de durabilidade (MIL-STD-810G). O que é isso? Funciona 40 horas, quando acionados todos os recursos e até 100 horas contínuas, nas opções de economia de energia. Ou seja, se você for participar de uma ultra de montanha, que dure mais de 24h, não vai ficar na roubada total por que a bateria do relógio não deu conta.

“Nosso foco é ajudar o esportista a superar seus limites em qualquer condição de tempo”, explica André Bandeira, diretor geral da Polar no Brasil. Ele é triatleta e corredora amador, há mais de quatro anos na empresa. A marca já é parceira dos fisiologistas do nosso futebol, presente nos braços dos jogadores do Santos, Corinthians, Grêmio, Sport, Bahia e Vitória, com monitoramentos, inclusive durante os jogos, para melhorar a performance e evitar lesões. “Nossos produtos são usados por diversos tipos de esportistas, desde a bailarina ao jogador de futebol, e sempre nos questionamos qual resultado cada um dos esportistas quer atingir, independentemente do nível técnico, quais os desafios que passam. E conseguimos personalizar esses dados e informações de acordo com a necessidade de cada um deles “, destaca Bandeira. Para os atletas profissionais, além da cinta peitoral, lançaram recentemente a braçadeira/sensor, que é mais prática e não sofre tanto com o suor.

Para os corredores, a Polar identificou a oportunidade de ajudar os amadores a melhorem a eficiência. Para isso identificaram alguns indicadores, como a potência da corrida, a cadência, velocidade, distância, frequência cardíaca, calorias gastas, rotas, inclinação, clima etc. Com base no cruzamento desses dados, o corredor consegue melhorar a performance. Há também a parceria da marca com o app Strava, que torna a atividade mais divertida. Para os triatletas, pode ser usado nos três esportes e possa garantir informações importantes para que ele não se lecione.

“Faltava um produto que atendesse as necessidades do atleta outdoor, aquele atleta que passa por cima de tudo, encara qualquer adversidade, que agora se concretiza neste lançamento, que vai otimizar a experiência durante e pós treino, ou prova”, diz Bandeira. O relógio oferece precisão (Hill Splitter™), para que o atleta consiga visualizar, em tempo real, seu esforço em qualquer condição de terreno. Oferece dados sobre o “combustível” (FuelWise™)- trazendo informações detalhadas sobre o momento certo de se hidratar e alimentar para continuar. Terceiro ponto do Grit X é a “preparação” – trazendo as rotas e direções a seguir, as condições de tempo – com previsões de até dois dias, e bússola integrada. Como não é raro se perder nas trilhas, o que aumenta muito a quilometragem de uma prova, esse ponto é muito importante. Quarto ponto: autonomia. A bateria dura 40 horas com todos os indicadores ligados, ou seja, não vai deixar o corredor na mão na hora que ele mais precisa. “O Grit X é um parceiro que não vai deixar o atleta na mão na hora que ele mais precisa”, afirma o diretor. Quinto ponto: versatilidade, o usuário pode usar o relógio pode ser usado na Yoga, na corrida, no Pilates, em atividades indoor e outdoor. E sexto ponto – “recuperação”. Com base nos dados, o atleta vai saber quanto tempo deve descansar e quando, e assim atingir seu desempenho.

Entender e calibrar a intensidade do seu treino e esforço em terrenos variáveis tem sido um desafio fundamental para os atletas do segmento outdoor. O novo recurso do Polar Grit X detecta automaticamente segmentos de subida e descida e fornece relatórios detalhados de desempenho de cada uma destas em tempo real e, posteriormente, após cada sessão. Utilizando essas informações, o atleta é capaz de entender verdadeiramente a intensidade de suas sessões de treino, entender de maneira intuitiva como acompanhar seus esforços em diferentes estágios de sua atividade, comparar diferentes sessões e, a partir daí, reforçar os seus destaques e atuar em seus pontos fracos. Os treinadores amam esses dados.

“A Polar criou o primeiro wearable esportivo do mundo há mais de 40 anos”, diz Tomi Saario, CEO da Polar Electro. “Como verdadeiros pioneiros, fomos citados por mais publicações científicas do que qualquer outra entidade na indústria – precisão, credibilidade e usabilidade estão no centro de tudo o que fazemos. Com o Grit X, estamos muito orgulhosos de reunir décadas de experiência e conhecimento, resultando no melhor companheiro para os atletas que buscam o contato constante com a natureza”, acrescenta.

A Polar é uma empresa finlandesa, fundada em 1977. Hoje estão em mais de 80 países, com 60 distribuidores e em 35 mil lojas. No Brasil chegou, via distribuidor, na década de 90. E a operação própria se iniciou em 2017. Os finlandeses adoram corridas de aventura, corridas de montanha. No EMA Amazônia de 2002, e equipe da Finlândia venceu com folga. “A Polar é referência mundial em precisão de dados, nos últimos cinco anos foram usados relógios da marca em mais de 8 mil estudos científicos em todo mundo”, conta Bandeira.

Recursos:

● Polar Precision Prime™: frequência cardíaca diretamente do pulso com a pioneira e exclusiva tecnologia de fusão de sensores da Polar.

● FitSpark™: Polar Grit X e o guia de treinamento FitSpark ™ garantem que você esteja preparado para conquistar as trilhas com a orientação de exercícios diários em seu punho que correspondem aos seus níveis de recuperação, prontidão e ao seu exclusivo histórico de treinamento.

● Nightly Recharge™: aferição de recuperação noturna que mostra como você se recupera, profundamente, das demandas do seu dia. Você recebe dicas diárias personalizadas sobre exercícios e dicas para dormir e regular seus níveis de energia naqueles dias particularmente difíceis. O Nightly Recharge ajuda você a fazer escolhas ideais em sua vida cotidiana para manter o bem-estar geral e alcançar seus objetivos de treinamento.

● Training Load Pro™: visão holística da sua carga de treino. Evite o treinamento excessivo ou insuficiente monitorando como sua sessão sobrecarrega os diferentes sistemas do seu corpo, ajudando você a treinar com mais eficiência. O Training Load Pro adota uma abordagem abrangente, combinando Cardio Load (carga cardiovascular), Muscle Load (carga muscular) e Perceived Load (carga percebida) em uma visão única e fácil de entender.

● Sleep Plus Stages™: acompanha as suas fases de sono diariamente para ter informações detalhadas sobre qualidade de suas noites.

● Running Power: monitora sua taxa de trabalho muscular durante a corrida, sem a necessidade de sensores adicionais. A potência da corrida é a chave para aferir a intensidade do treino de corrida, permitindo que você calibre o seu esforço independente de terreno e da variação da altimetria.

● Polar Flow: aplicativo e solução é o centro no qual você analisa o status geral do treinamento, acompanha os resultados de suas sessões e planeja a sua temporada detalhadamente.

O Polar Grit X está disponível para pré-venda: www.polar.com/br/grit-x . Pulseiras e acessórios começarão a serem vendidos a partir de maio deste ano.

Especificações Técnicas:

Dimensões: 47 x 47 x 13 mm

Peso: 64 g com pulseira, 44 g sem pulseira.

Materiais: Armação de aço inoxidável extremamente resistente. Tampa traseira de polímero reforçado de fibra de vidro

Tela: sensível ao toque colorida sempre ativa Lente de vidro laminado Gorilla com cobertura anti-impressão digital, protegida com moldura extrudada de aço inoxidável com argolas de 1,2” e resolução 240 x 240.

Bateria: de 346 mAh Li-pol. Bateria de até 40 horas de duração no modo de treino (GPS e frequência cardíaca baseada no pulso) ou até 7 dias no modo relógio com o monitoramento de frequência cardíaca contínuo. Várias opções de economia de energia disponíveis.

GPS e barômetro: GPS e GLONASS integrados. GPS Assistido para permitir correção mais rápida. Altitude barométrica, inclinação, subida e descida.

Conectividade: Bluetooth Low Energy. Cabo USB personalizado para carregamento e sincronização de dados.

Relógio: hora e data. Alarme com soneca.

Idiomas da interface: inglês, alemão, francês, italiano, holandês, norueguês, espanhol, português, sueco, finlandês, dinamarquês, polonês, russo, turco, indonésio e tcheco

Sensores: compatível com todos os sensores de frequência cardíaca BLE padrão e sensores de cadência e potência de corrida, bem como sensores de velocidade, cadência e potência de ciclismo.

Pulseiras: silicone durável e confortável.

Tamanhos – P: circunferência do pulso de 130 a 190 mm

M/G: circunferência do pulso de 145 a 215 mm. Compatível com as pulseiras de relógio padrão de liberação rápida de 22 mm.

Durabilidade: temperatura de operação: de -20 a 50 °C. Temperaturas abaixo de -10 °C podem afetar a vida útil e o desempenho da bateria. Testado de acordo com padrões militares (MIL-STD-810G).

Resistência à água: WR100, até 10 m