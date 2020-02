Novo tênis de corrida adizero Pro terá placa de carbono

Em tempos nos quais a tecnologia avança a passos largos, no segmento calçados esportivos para corridas a máxima “update or die” é verdadeira. Depois que Eliud Kipchoge quebrou a barreira das 2 horas na maratona calçando um protótipo com placas de carbono na entressola, todo mundo quer um desses para quebrar ao menos seu recorde pessoal. O polêmico Nike Alphafly começa a ser vendido dia 27 de fevereiro. E nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, foi a vez da gigante adidas apresentar ao mundo seu calçada para corrida com a tal da placa na entressola: Adizero Pro. Nos EUA e Europa a data prevista de início de vendas é 1º de abril. E no Brasil só pós Olimpíada de Tóquio. #calçadoesportivo #tecnologia #lançamento #adidas #BlogCorridaParaTodos

E quem está testando a novidade é o fundista brasileiro Daniel Chaves, que já tem índice para representar o Brasil na olimpíada. “O destaque está na leveza do cabedal e a comodidade e propulsão do solado, deixando o tênis encaixado no pé e muito mais rápido, além de poder desenvolver uma passada constante devido a reatividade do tênis, primordial para longas distâncias”, afirma Chaves. O modelo foi o escolhido por ele para competir em seus próximos desafios. Quem também já testou protótipos do novo modelo é o treinador Marcos Paulo Reis. Para ele, o modelo é rápido, leve, confortável e super responsivo.

“A velocidade é incorporada ao nosso DNA. E com um histórico de inovar constantemente e oferecer os melhores produtos para atletas, queríamos trazer algo especial com o adizero Pro. É o auge da franquia adizero e o calçado mais rápido da adidas. O que realmente nos dá orgulho é que os produtos que criamos não são destinados apenas para capacitar alguns, mas a todos. O que viram nos pés de atletas profissionais nos pódios da maratona de Nova York do ano passado e no Campeonato Mundial em Doha é exatamente o que os consumidores podem esperar ao adquirir um par. Velocidade, direto da caixa”, comenta Alberto Uncini Manganelli, General Manager, adidas Running.

Para a adidas, o novo adizero Pro é o tênis de corrida de rua mais avançado e mais rápido de todos os tempos. Segundo informações da assessoria de imprensa, a nova silhueta é fruto de um momento revolucionário, que celebra os dez anos de recordes mundiais mantidos pela linha adizero – de 2008 a 2018. Foi calçando um adizero que o atleta etíope Haile Gebrselassie quebrou seu próprio recorde mundial, se tornando a primeira pessoa a superar a barreira das 2:04 horas, na Maratona de Berlim, em 2008.

Adidas conta que a atualização da linha adizero é fruto das inovações da marca, sintonizadas com testes biomecânicos e feedbacks dos corredores da elite: Joyciline Jepkosgei, Amos Kipruto, Albert Korir e Mary Keitany (recordista da Maratona de Nova York, 2017). Mary usou sem dó o protótipo do adizero nos treinos o na cidade de Iten, no Quênia.

O modelo também tem o dedo do mestre japonês em criação de calçados e parceiro da marca há 20 anos, Mr. Omori, que passou meses nas últimas etapas de construção do adizero Pro. Com o conceito “de dentro para fora”, primeiro, aperfeiçoou a forma e as curvas complexas para depois definir as escolhas de material e tecido, obtendo o melhor ajuste. O modelo é uma releitura do adizero Adios e foi atualizada para proporcionar ao corredor – independente da temperatura – conforto, suporte para movimentos intensos, amortecimento máximo e durabilidade.

Inovações: