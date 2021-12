Novo UltraBoost foi desenvolvido por mulheres para mulheres

Com cada vez mais mulheres no universo da corrida de rua, a adidas Running sai na frente e apresenta o novo Ultraboost 22, um modelo sob medida para corredoras e desenvolvido por mulheres. Com um design de alto conforto e tecnologia, a marca afirma que a nova silhueta proporciona 4% mais retorno de energia em comparação ao modelo anterior, garantindo uma experiência de corrida inteiramente adaptável. Confira abaixo entrevista com Anita Bart, gerente de Desenvolvimento da adidas, que explicou os detalhes do novo UltraBoost 22, que tem lançamento mundial nesta quinta-feira, 2 de dezembro. No entanto, a novidade só vai desembarcar por aqui no ano que vem, mas os membros do Creators Club vão ter acesso antecipado, no site oficial da marca.

Desenvolvido pela equipe feminina da adidas, o UB22 utiliza insights e dados de atletas mulheres, combinando referências de mais de um milhão de imagens digitais dos pés como base de informação para a criação de um tênis que entrega além do amortecimento e conforto, suporte, respirabilidade e responsividade. Este lançamento representa um marco fundamental no compromisso de longo prazo da adidas de oferecer o melhor produto para todas as mulheres, por meio de melhorias e benefícios que atendam às necessidades de sua diversa comunidade feminina, como uma nova forma S-curve aprimorada, resultando em uma base mais estreita, ponta do pé com perfil mais plano e região do arco plantar mais baixa, com o design de solado recém-refinado projetado para ajudar a eliminar a pisada pronada. A maioria das mulheres é pronadora.

“Criamos o adidas Ultraboost 22 adotando uma abordagem mais holística na forma como projetamos nossos tênis de corrida. Ele foi elaborado com o objetivo de apoiar nossa comunidade de mulheres corredoras, oferecendo a elas um tênis que proporciona a máxima expressão de conforto e responsividade”, observa Nora Wilimzig, gerente de Produto Sênior da adidas Running.

3 PERGUNTAS PARA ANITA BART

Quais foram os principais desafios dessa jornada para o desenvolvimento de um modelo para mulheres?

O projeto do UB22 começou em novembro de 2019, foram 22 meses para o criação, desenvolvimento e testes. Iniciamos um projeto que tem embasamento científico para nossas consumidoras mulheres. Analisamos, via scan, 1.9 milhão de pés femininos de todas as partes do planeta, para isso utilizamos equipamentos instalados nas lojas. Com base nessas imagens, pudemos ter algumas comprovações cientificas sobre a anatomia dos pés das corredoras, diferenças mecânicas entre os gêneros (pés masculinos). O desafio era oferecer para as corredoras mulheres os mesmos benefícios que este modelo já oferecia para os homens. As tecnologias principais são as mesmas, focamos em oferecer uma sensação diferente para as mulheres, como elas sentem o calçado, que foi modelado com foco no pé feminino. Para conseguir isso fizemos dezenas de testes mecânicos, teste de modelagem. Foi uma jornada extensa e tivemos ajuda de vários times dentro da adidas, o que fez desse projeto único.

Poderia nos dar mais detalhes de como é esta modelagem foi desenvolvida para as mulheres?

Começamos pelo cabedal, como poderíamos otimizá-lo? Nossa pesquisa científica nos guiou nesse processo, desde como teria que ser a altura e a espessura do colarinho, que no caso teria que ser mais semelhante a uma meia. Na entressola, descobrimos que teria que ser menor, e chegamos a um modelo com uma forma mais estreita, uma entressola mais baixa, para dar uma experiência bem bacana ao calçar. Pelos dados, identificamos que a pisada da mulher é mais central, quando comparada com a dos homens, e remodelamos a entressola para que as transições das passadas sejam mais confortáveis. E também criamos um sistema antitorção que vem do cabedal e em conjunto com a entressola Boost, para controlar a pronação severa. E no solado há uma estrutura sólida, que ajuda a evitar eventos de pronação severa, concentrada no área do médio pé.

Por que escolheram a cor Magic Mauve para o lançamento?

É a cor do verão 2022. O que queremos expressar com essa cor é o conforto e a segurança. É uma cor que conversa com as outras famílias de cores, uma cor que possa ser conectadas ao redor de todo o planeta por nossas consumidoras. Uma cor para as vencedoras. É uma cor monocromátrica, que comunica as funções chave do modelo, como a tecnologia, o conforto e o caimento, mas sem ser exagerada.

Conheça o tênis em detalhes:

• O novo cabedal e sistema antitorção LEP unem-se à entressola Boost trazendo retorno de energia superior, 4% a mais comparado ao Ultraboost 21 feminino. Também fornece sustentação adicional à região do arco plantar em relação ao Ultraboost 21, resultando em uma passada mais ágil.

• PRIMEKNIT+ – feito com fios contendo 50% de Parley Ocean Plastic (reciclado), proporcionando um ajuste adaptável.

• Peso: 283g

• Drop: 10mm (calcanhar 22mm / ponta do pé 12mm)