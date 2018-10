Novos modelos da coleção Gio, da adidas

Vestuário training feminino na gigante alemã, feita 100% no Brasil, acaba de chegar às lojas com a última coleção 2018. #vestuário #modatraining #treino #corridaderua #BlogCorridaParaTodos @adidasbrasil

Gio traz estampas com formas geométricas e grafismos em diferentes tons de azul, roxo, vinho e coral, adicionando ainda mais estilo aos treinos das brasileiras. A linha training Movimentos do Brasil, conhecida por Gio, desenhada, é criada e confeccionada no país para a mulher brasileira. Preços variam entre R$129,99 e R$199,99.

São sete peças: top, cropped, legging, shorts, camiseta, body e a jaqueta – novidade da linha. O top vem em tons de coral e azul-escuro, com linhas em preto e alças finas, que garantem o estilo perfeito em um material antitranspirante com gola canoa.

A legging compõe o look na mesma estampa, e pode ser combinada com jaqueta azul menta e camiseta de mesma cor. Tanto a jaqueta quanto a camiseta contém a tecnologia ClimaCool®, que considera como e onde o corpo produz mais calor e suor, aplicando tecidos específicos nessas áreas para melhorar a ventilação. O material proporciona rápida secagem, mantendo a pele fresca no pós-treino.

O segundo look da coleção traz shorts em tecido tela, agora com estampa repleta de formas e recortes em tons de azul, coral, vinho e roxo. A peça pode ser combinada com o body nas mesmas cores ou com o cropped de mangas longas. O top, cropped, legging, shorts e body têm a tecnologia Climalite®, que repele o suor da pele, mantendo o corpo seco, confortável e fresco.