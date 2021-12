Novos modelos de tênis de corrida com pegada ecológica

Pode chamar de economia circular, pode chamar de reaproveitamento de materiais, pode chamar de ESG. O importante é que o tema preocupação ambiental entrou na pauta das marcas esportivas definitivamente. Agora a FILA, marca de artigos esportivos que em 2021 comemora 110 anos, apresenta o Float Knit (R$ 599,90), com uma nova forma de confecção com o reaproveitamento de materiais. E a adidas, o Futurecraft.Footprint (US$ 120), uma parceria com a Allbirds, com 70% do cabedal reciclado, entre outros vários diferenciais de sustentabilidade.

O FILA Float Knit, como o nome já explica, tem a plataforma Float e o cabedal em Knit (como de fosse tricotado). Inspirada em compostos orgânicos, a Float resulta em maior amortecimento e resposta em cada passada, tanto para corredores iniciantes como os mais avançados. “Nosso objetivo é estar cada vez mais dentro do universo do running, por isso estamos investindo pesado em tecnologias e inovação nesse segmento. O Float Knit é resultado de muita pesquisa e estudo, estou muito feliz em fazer parte do lançamento de um tênis com tanta qualidade”, conta Adriana Magalhães David, gerente de branding e marketing da FILA Brasil. Na sola, a tecnologia Evergrip – pensada para assegurar a aderência nos mais diversos pisos – garante maior durabilidade e tração tanto em superfícies secas quanto molhadas.

O modelo traz no cabedal (peça superior de tecido) fios reaproveitados da própria fabricação do calçado, que seriam descartados. Cem por cento dos fios são produzidos a partir das sobras de poliéster. Já o solado tem uma taxa de 30% em sua composição, construído com pedaços de borracha reutilizada.

Já a adidas e Allbirds lançam o tênis de corrida Futurecraft.Footprint, apenas oito meses após a divulgação do conceito inovador, modelo disponível nos EUA e Europa. A apenas 2,94 kg de CO2 por par, a parceria redefine a forma de pensar em sustentabilidade em calçados, produzido com a menor pegada de carbono possível. O tênis é baseado na entressola adidas Lightstrike e reimaginado com a base derivada da cana-de-açúcar da Allbirds que resulta em um componente natural de baixo carbono. O cabedal é feito 77% de poliéster reciclado e 23% de Tencel natural – material produzido a partir da polpa da madeira – para oferecer leveza e suavidade, além de atender as expectativas de desempenho, ao mesmo tempo que reduz o impacto do carbono. Para completar o design, o solado é feito com 10% de borracha reciclada.

“Nossa ambição é levar o Futurecraft.Footprint de um conceito de larga envergadura para algo que desencadeie uma mudança sistêmica. Pretendemos demonstrar como a colaboração e a mentalidade de código aberto podem ter um efeito halo em toda a indústria e ajudar no progresso rumo ao carbono zero”, revelou Brian Grevy, membro do conselho executivo adidas e responsável por marcas globais.

A construção do tênis é inspirada no Tangram, ao tratar as peças como um quebra-cabeças geométrico – encaixando-as perfeitamente para obter 100% de uso do insumo e minimizar o desperdício, sem comprometer a integridade do seu nível de rendimento, como a estrutura da entressola esculpida ao invés de uma barra antitorção do Adizero.

“Futurecraft.Footprint é um lembrete importante sobre como é possível alcançarmos mais juntos que de forma isolada, especialmente quando se trata da corrida contra a crise climática. É incrível ver isso se transformar de uma ideia simples, mas ambiciosa, de um tênis de corrida com a menor pegada de carbono do planeta a um produto que os consumidores podem adquirir agora, passados apenas dois anos – esta é uma amostra da força da colaboração em face de um desafio complexo”, afirmou Tim Brown, cofundador e co-CEO da Allbirds.

O lançamento está disponível globalmente em adidas.com, ainda sem previsão de chegada no mercado brasileiro. Outras cores são anunciadas para o final de março. Por aqui temos apenas o modelo anterior, o FutureCraft 4d (R$ 1.299,99).

Com sede em São Francisco, a Allbirds é uma marca global de lifestyle que inova ao utilizar materiais de origem natural na produção de calçados e produtos de vestuário, com menor pegada ecológica. A história da Allbirds começou com a Lã Merino Superfina da Nova Zelândia e desde então evoluiu, passando a incluir um tecido de fibra de eucalipto e espuma de EVA à base de cana-de-açúcar (SweetFoam®). A Allbirds atende clientes em 35 países através de 35 lojas e por meio da sua plataforma de e-commerce.