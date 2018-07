Novos tênis de corrida da Mizuno

Gente do céu, são nessas horas que você descobre que a quilometragem vai bem, obrigada. O Wave Creation, modelo que corri a maratona de São Paulo em 2005, acaba de chegar na edição 18!!! Além dele, que é o grande destaque da Mizuno, entre os lançamentos running deste segundo semestre estão o Pro Runner 20, Enigma 6 e o Sayonara 4. Este último foi apresentado na Mizuno UpHill Marathon, em Santa Catarina.

Para que o leitor do Estadão saiba cada detalhe destes modelos, fomos ao QG da marca na capital paulista e gravamos a apresentação abaixo com o Rodrigo Barreiros (Senior Manager/Mizuno Footwear Division/Alpargatas), o cara que mais entende de calçados running da Mizuno no Brasil. Aliás, ele contou também que a Mizuno assumiu a operação das fábricas na Paraíba, que antes eram da Topper e da Rainha, e uma equipe japonesa está lá neste momento ensinando nossos operários a como fabricar um tênis Mizuno, tim tim por tim tim. Ou seja, em breve teremos preços mais competitivos nos pisantes running Mizuno made in Brazil. It’s sounds great!!

Aqui seguem alguns detalhes técnicos.

Wave Creation 18 (R$ 800) – o tecido possui tramas mais espaçadas e a parte dianteira é mais respirável e confortável por conta de uma abertura entre os materiais. Indicado para corredores de pisadas neutra ou supinada, tem as tecnologias Mizuno Intercool, Wave, U4ic, Premium Insock, X10, SmoothRide, Airmesh e Dynamotion Fit.

Wave Enigma 6 (R$ 700) – evoluções em seu cabedal, palmilha, cores e visual. A placa Wave foi desenhada em formato “U”, acompanhando análises sobre pisada, suporte, eficiência e desempenho. Indicado para corredores e amantes da corrida com pisadas neutra ou supinada.

Wave Sayonara 4 (R$ 600)- reestilizada, a placa Wave tem cortes na área inicial em que há o contato do pé com o terreno, gerando mais conforto, amortecimento e flexibilidade. O suporte lateral conta com linhas feitas com um material flexível e muito resistente que adapta o cabedal a todos os movimentos do pé, desde o momento em que toca o chão até a saída da passada. Isso também torna o tênis mais resistente e durável, ou seja, tem uma vida útil maior. Ideal para corredores com pisada neutra.

O Mizuno ProRunner 20 (R$ 600) deve chegar as prateleiras até novembro. Confira os detalhes no vídeo abaixo – basta clicar no link #mizunobr #corridaparatodos

Sobre a Mizuno

Multinacional centenária com origem no Japão, a Mizuno oferece aos esportistas o que há de mais avançado em tecnologia, disponibilizando uma linha completa de produtos em diversas modalidades. A marca é líder nacional na categoria running performance, desenvolveu tecnologias exclusivas como a placa Wave, que proporciona maior absorção de impacto e traz a U4ic, um novo EVA desenvolvido com uma composição de polímeros, tornando-o 36% mais leve do que um EVA comum.