O Carteiro Papa-léguas de Adamantina

Conheça a história do Hermes do interior paulista, Marcelo Rocha, que entrega cartas de dia e corre ao redor da cidade à noite.

Crédito Divulgação Mizuno

A rotina do carteiro Marcelo Rocha, de 43 anos, não é nada fácil. Acorda cedinho, separa as correspondências enviadas para a Adamantina, interior de São Paulo, faz todas as entregas à tarde e, no início da noite, brinca com os três filhos: Maria Clara, 5 anos; Marcela, 3 anos; e Beijamin, 1 ano. Depois que a criançada “cansa”, ele calça o tênis e corre ao redor da cidade, uns 20k. Seu treinador? Ele mesmo, já que é formado em Educação Física.

Seu mais recente feito foi ter vencido a terceira edição da Mizuno UpHill Marathon, que tem este nome por conta do local que é realizada, subindo a temível Serra do Rio do Rastro (1.421m), em Santa Catarina, realizada em 2 de agosto. Venceu e bonito, bateu o recorde. O carteiro Papa-Léguas fez os 42km em 03:12:11. Detalhe, sem treinar direito.

crédito: Divulgação Mizuno

“Corro há 11 anos, desde os 32. Adamantina não tem nenhuma ladeira parecida com a Serra do Rio do Rastro, mas fiz bastante subida”, conta Rocha,que era estrante nessa maratona, uma das mais disputados entre os amadores. O prêmio, além da vaga garantida na prova de 2016, é correr a Maratona de Amsterdã também em 2016. Será sua primeira internacional.“Já comecei a treinar para a UpHill, minha meta é bater meu recorde e usar essa prova como treino para a maratona na Holanda”, explica.

Durante a UpHill, o que mais chamou a atenção de Rocha foi o comportamento dos participantes, todos se ajudando. “O clima era de amizade, muito legal mesmo”, conta. Ele destaca também a motivação extra de poder desafiar a natureza, e correr ladeira acima nessa serra que é difícil subir até de carro, com curvas super fechadas e íngrimes. “O local é lindo e desafiador”, relata.

E, ao contrário do que muitos possam pensar, Rocha não lançou mão de nenhuma hidratação ou alimentação diferente. “Bebi a água oferecida pela organização, nos postos de hidratação, e só consumi dois sachês de carbogel, que levei comigo”, explica.

Que venha a próxima Mizubo UpHill Marathon, já confirmada para 3 de setembro de 2016. Cerca de 8 mil pessoas estão participando do sorteio para as 1.025 vagas, que será realizado neste 3 de setembro. São 525 vagas para o novo percurso de 25k, 475 vagas para a maratona; e 25 para o inédito Desafio Samurai, correr as duas provas no mesmo dia. Boa sorte Papa-Léguas de Adamantina!!!