O esporte e a tecnologia quebrando tabus

No mês de março sempre é aberta uma janela para discussões de alto nível sobre liderança feminina. Uma delas vai ser realizada nesta quarta-feira, dia 17, a partir das 17h, com 20 mulheres que fazem a diferença no esporte e na tecnologia. É o webinar gratuito “Quebrando Tabus e Abrindo Espaços”, organizado pela Sportheca. Serão cinco painéis em quatro horas de evento 100% digital. Para participar basta fazer o cadastramento on-line: https://www.sympla.com.br/quebrando-tabus-e-abrindo-espaco__1153074

Puxando a sardinha para a corrida de rua, há dois destaques: a fundista Adriana Silva (ECP e ASICS) e a diretora de Marketing Brasil e Latam da ASICS, Constanza Novillo. A primeira vai participar do painel “Atletas Vitoriosas”, que contará também com Rosana Augusto (ex-jogadora de futebol e atual treinadora do futebol feminino do Atlético Paranaense) e Susana Schnarndorf (campeã mundial e paralímpica, da natação). Adriana tem uma história de superação incrível, por meio do esporte, das corridas de rua de Campinas para o alto rendimento na Rio 2016. E a segunda lidera uma das marcas esportivas líderes na categoria running.

“Nosso objetivo é trazer convidadas com reconhecida atuação no meio esportivo e do empreendedorismo, para inspirarem mulheres que almejam trajetórias de sucesso; mostrar exemplo de como a tecnologia e inovação podem ser usadas como ferramentas de auxilio e proteção à mulher, e tratar de temas atuais do setor esportivo”, explica Thaissa Bestetti, head of Operations and Community da Sportheca, uma API que conecta clubes e entidades esportivas, via soluções inovadoras, às suas torcidas.

Na painel da proteção à mulher, será apresentado o App ANJO, um projeto da delegada Dra. Anna Falcão e da promotora de Justiça Dra. Angela Maria Balieir, uma ferramenta importante na prevenção da violência doméstica desenvolvida no Pará. E o painel que batiza o evento, a Sportheca convocou três mulheres que conquistaram seu espaço em um cenário esportivo majoritariamente masculino: Stephanie Figer (Grupo Figer); Tatiele Silveira (treinadora de futebol); e Adriana Behar (CEO da Confederação Brasileira de Vôlei). Monica Esperidião (CMO LWF & LWF Academy Director) será a mediadora.

E para entender um pouco mais sobre a tecnologia e o esporte, haverá um painel com fundadoras de startups do esporte: Tete Publio Dias (Soul Brazil), Bruna Botelho (StadiumGo) e Shantala Ambrosi (SportsJob). E finaliza o evento “E-Sports: o Outro Lado da Moeda” com: Maggie (Door Digital), Marina Leite (CEO da Vorax) e Vicky (Wakanda Streamers). Ao todo vão participar cerca 20 mulheres nos cinco painéis (confira programação abaixo).

EQUIDADE

Thaissa Bestetti explica que escolheram temas que expusessem as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que vêm conquistando seu espaço, não só no meio esportivo, mas também na sociedade, e pudessem mostrar os avanços obtidos e também conscientizar de que ainda há muito por se fazer, para que a mulher de fato ocupe seu lugar de direito. Thaissa ressalta que essa realidade da atleta mulher é ainda muito desigual, e por isso será apresentado o emblemático case do Guaraná no Futebol Feminino, e como a marca acredita, investe e ainda incentiva outras marcas à investirem nessa modalidade.

Ela acredita que no cenário da tecnologia, a equidade está relacionada ao acesso à capacitação, inclusive formação acadêmica, e a redes de apoio. “O domínio estratégico da tecnologia é e será um diferencial muito grande na indústria e isso consolidará estradas para todas. Muitos profissionais, como por exemplo os desenvolvedores, trabalham em casa e não são qualificados pelo gênero, condição social ou personalidade. Ótimos profissionais são qualificados pelo seu conhecimento e profissionalismo, não pelo gênero, orientação sexual ou facilidade de falar em público”, destaca Thaissa.