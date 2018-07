O pulo do gato

Ano-novo, vida nova. Veja como um empresário paulistano se recuperou da depressão pós-leucemia praticando corrida e tomando chá medicinal.

Dia desses recebi um what’sapp inusitado. Era Roger Blaha, amigo da época do colégio convidando para sua festa de 49 anos. Fazia uns dez anos que não nos víamos, desde um encontro em uma loja de brinquedos, cada um com seu bebê. São Paulo tem disso, distancia as pessoas.

A festa foi emoção pura, reencontrei velhos amigos, os familiares do anfitrião e não tinha como não reparar que meu amigo está chegando aos 50 anos melhor do que na época do colégio. Fiquei sabendo que ele lutou bravamente contra uma leucemia durante cinco anos, que fez até transplante de medula com o irmão mais velho, Laurent. Aliás, Roger e sua esposa Débora estão em plena forma. Qual seria o segredo de tanta vitalidade? Que eles gostam de correr, já sabia, mas não deveria ser só isso, ainda mais com um caso de doença na trajetória.

Conversa vai, conversa vem. Descobri que além das corridas e pedaladas regulares o casal tem um hábito diferente, tomar chá de unha-de-gato. Roger conta que por conta da leucemia, entrou em depressão e engordou 30 quilos, quadro que só começou a mudar há dois anos. Foi aí que Vânia, que trabalha com o casal há mais de uma década, fez o chá de unha-de-gato para eles. Calma, não é da unha do felino, é da planta que tem esse nome. “Comecei a tomar o chá por conta de uma gastrite que não ia embora de jeito nenhum e logo na segunda semana notei uma melhora surpreendente”, conta. Desde então o chá de unha-de-gato gelado entrou na dieta do casal.

Fui pesquisar a respeito. A unha-de-gato é usada em forma de chá medicinal no mínimo há 2 mil anos pelos índios da Amazônia (Brasil e Peru) pelas tribos Aguaruna, Asháninka, Cashibo, Conibo e Shipibo. Existem muitos estudos sobre seus benefícios, e o chá é vendido em todo o mundo. O primeiro estudo científico é de Klaus Keplinger, jornalista e etnologista independente de Innnsbruck, Áustria, nos anos 1970. A planta é benéfica para uma infinidade de males, inclusive, está sendo pesquisada pelo FioCruz para ser usada em um medicamento contra dengue. É usada na medicina popular de toda a América do Sul no tratamento de distúrbios intestinais, úlcera gástrica, artrite e para promover a cicatrização de feridas. Estudos das Universidades Federais de São Paulo e Maranhão mostram que esta erva pode combater a endometriose. Mas outros estudos que contestam seus efeitos – clique aqui.

Além do chá medicinal, a corrida ajudou bastante na recuperação de Roger. “Eu sabia que tinha que tomar uma atitude para voltar a velha forma e perder os 30 quilos ganhos com os quimioterápicos. Passei a me alimentar melhor e correr quase todos os dias. No início eram somente alguns metros, mas com o passar do tempo esses metros se transformaram em quilômetros. Comecei a me sentir mais leve, disposto e bonito. Isso virou uma bola de neve positiva e em dois anos consegui recuperar minha forma física e mental”, conta o empresário, que hoje reserva uma hora diária para atividades físicas, que podem ser corridas, bike, natação ou tênis. Ele ressalta também a importância da família e dos amigos para uma recuperação certeira.

Para 2017, Roger planeja viver uma vida saudável sem exageros, mas também sem muitas privações. “Para mim, o esporte preenche esse gap entre a moderação e o exagero, não só em calorias queimadas, mas principalmente com relação a nossa mente, por conta da endorfina liberada. Outra coisa é que o esporte exige disciplina, o que é ótimo, além de proporcionar um ambiente social saudável, que é muito importante para a vida de todos nós!”, argumenta. Feliz ano-novo!! #corridaparatodos #tribodaunhadegato #chámedicinal #chádeunhadegato

ATENÇÃO

Antes de sair correndo até o vendedor de ervas mais próximo e comprar seu pacotinho de chá de unha-de-gato é importante consultar seu médico e ou nutricionista. O nome científico da planta é Uncaria tomentosa. É da família Rubiaceae. A unha-de-gato é conhecida na Espanha e América Latina por uña de gato, na Europa e EUA por cat’s claw e na Itália por unghia di gatto.

Também não vá colher a primeira unha-de-gato que se deparar no caminho, esta é a da Amazônia, que tem flores amarelas. Para o chá são utilizadas casca, folha e raiz. Outros tipos de unha-de-gato podem ser tóxicas.

Segundo os especialistas do site Remédio da Terra, essa erva brasileira é: anti-reumática, antibacteriana, anti-inflamatória, antimutagênica, antioxidante, antitumoral, antiviral, citostática, contraceptiva, depurativa, diurética, hipotensora, imunoestimulante, regeneradora celular, vermífuga.

E seria indicada para: abscessos, afecções intestinais, aids (como complemento ao coquetel), artrite, asma, bursite, câncer (de mama, pulmão, cérebro, próstata), candidíase, cáries, cérebro (prevenir coágulos), circulação (aumentar), cirrose, coração (prevenir ataques, doenças, coágulos), diabetes, disenteria, doenças epidêmicas, doenças ósseas, doenças urinárias, envelhecimento precoce, febres, gastrite, gonorreia, hemorragias, herpes, irregularidade menstrual, leucemia, pressão sanguínea (reduzir), prostatites, reduzir ação mutagênica do tabaco, reumatismo, rinites, sinusites, úlceras gástricas.

É contraindicada para: gestantes, lactantes, crianças até 3 anos, pacientes com ou a receber transplantes de órgãos, enxertos de pele, em terapia de imunossupressão, usuários de hipotensivos, pacientes com enfermidade autoimune, esclerose múltipla e tuberculose.

Efeitos colaterais: pode provocar diarreia, alterar a consistência dos intestinos, náusea moderada.

Além do chá, unha-de-gato é encontrada em extrato líquido, seco unificado, creme dental, gel dental, creme bucal (para feridas).