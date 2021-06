O que a corrida faz para sua cabeça

Para quem gosta de datas comemorativas, 2 de junho é o Global Running Day. E foi este dia que a marca esportiva japonesa ASICS escolheu para um baita lançamento global: uma pesquisa que pretende mapear as emoções de um milhão de pessoas após praticar 20 minutos de atividade física, entre 25 modalidades. A pesquisa será supervisionada pelo Dr. Brendon Stubbs, pesquisador de exercícios e saúde mental baseado no King’s College, em Londres (UK) e os dados serão colhidos através de uma ferramenta própria com tecnologia inovadora – a Mind Uplifter™. Estudo preliminar de seis meses foi feito com 42 corredores pela EMOTIV, empresa de bioinformática líder no mercado e com sede em São Francisco (EUA).

Os dados dos corredores indicaram o aumento médio de 14.4% do contentamento, da energia (9,7%), do relaxamento (13,3%), do nível de alerta (13,4%), da calma (15,9%), do foco ( 2,9%) . “Nossas descobertas preliminares descrevem o profundo impacto que algo tão simples como uma corrida de 20 minutos pode ter em nossas mentes. Com os exercícios desempenhando um papel tão valioso na manutenção de nossa saúde mental e bem-estar, é mais importante do que nunca que as pessoas possam ver e compreender a ligação positiva entre os dois. A maneira única como aplicamos nossas descobertas iniciais usando medidas robustas de eletroencefalogramas, validando o Mind Uplifter™, permitirá a tradução desta pesquisa para que pessoas em todos os lugares possam experimentar e medir com segurança o poder edificante do esporte como nunca antes. Nossa ambição é inspirar o maior número de pessoas possível a movimentar suas mentes e colher todos esses importantes benefícios cognitivos e emocionais para si mesmas”, explica Dr. Stubbs.

É grátis, rápido, fácil e indolor participar, veja abaixo o passo a passo. Por meio de leitura facial e questionário, é capturado o impacto do esporte baseado em 10 métricas emocionais e cognitivas – incluindo confiança, positividade, calma e foco. Na pesquisa vão aferir como diferentes esportes impactam na mente das pessoas. A previsão é que no dia 1º de julho serão divulgados os primeiros resultados globais. Este será o primeiro estudo ao vivo do mundo sobre o impacto da atividade física na mente. E o objetivo da ASICS, além do interesse nos dados e motivar a prática esportiva, é proporcionar às pessoas a possibilidade de verem os benefícios do esporte em suas próprias mentes, cidades e nações.

A partir desses dados, capturando melhorias mentais individuais, será produzido um m Mapa de Elevação Mundial dinâmico e interativo. O mapa quantificará o impacto positivo do esporte no humor coletivo de cidades, nações e do mundo como um todo. Vale ressaltar que este estudo tem tudo a ver com o DNA da marca, fundada por Kihachiro Onitsuka em 1949 para realizar seu desejo de cuidar e fortalecer a juventude do Japão através do esporte e assim, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. A filosofia fundadora de “Anima Sana In Corpore Sano (mente sã em corpo são)” representa o desejo de que pessoas de todo o mundo vivam vidas saudáveis e felizes, tanto no corpo quanto na mente.

“À medida em que todos nós chegamos a um acordo de um mundo diferente com a pandemia, o poder edificante do esporte é uma constante que perdura. É por isso que nossa única ambição é alcançar o maior número de pessoas possível para experimentar os benefícios físicos e mentais do movimento. Ao participar de vários de nossos diferentes eventos e atividades ao longo do ano, você contribuirá para pesquisas vitais que irão nos ajudar a entender melhor o efeito edificante do esporte. Dessa forma, podemos continuar encontrando novas maneiras de destacar e revelar os benefícios para todos em 2022 e além”, afirma Yasuhito Hirota, presidente e COO da ASICS.

Neste Global Running Day 2021, a ASICS convida todos os corredores a usar o Mind Uplifter™ para capturar seu bem-estar pré e pós-corrida e também a compartilhar seus resultados nas redes sociais usando #UpliftingMinds. No Brasil, os corredores podem também participar do desafio virtual gratuito Cada Passo Conta, disponível na plataforma Running Heroes, no qual poderão contribuir com a meta de 15.000km em 15 dias e ajudar com uma doação para o Projeto Primeiros Passos do Instituto Akatu. Clique aqui para se inscrever.

PASSO A PASSO

Para se envolver e participar do primeiro estudo ao vivo do mundo sobre o impacto do movimento na mente:

1. ACESSE http://minduplifter.asics.com/ e cadastre-se.

2. LEITURA FACIAL seu rosto será fotografado para registrar seu estado emocional.

3. PERGUNTAS responda o questionário desenvolvido cientificamente para medir suas funções cerebrais.

4. CORRRA 20 MINUTOS ou faça outra atividade física – pode escolher entre 25 – para elevar sua mente.

5. REPITA os passos dois e três.

6. OBTENHA seus resultados do Mind Uplifter™e COMPARTILHE em suas redes sociais com a #UplifitingMinds.

7. VEJA como seus resultados estão contribuindo para o World Uplift Map (a partir de 1º de julho).