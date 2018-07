O que tira você da cama?

Descubra como Léo Brasil conseguiu “abrir” uma pista de atletismo no estacionamento do shopping.

Correr ou não correr, eis a questão! A maioria tem uma motivação bem egoísta quando decide calçar um par de tênis e correr: emagrecer!! Depois, quando o despertador começa a tocar cada vez mais cedo e você não o arremessa na parede o motivo vai se transformando, você começa a correr para superar seus limites, por “causas” e acaba virando espelho, inspiração para os outros, para os amigos, familiares, colegas de trabalho, para sua comunidade.

O atleta carioca Léo Brasil é exemplo disso. “Não fui medalha de ouro no esporte, mas escolhi ser medalha de ouro na vida!” Por conta de sua jornada transformadora, a Nike o escolheu para a segunda corrida da plataforma #VemJunto, nova ferramenta do Nike.com. O treino especial rolou nessa quarta-feira (21/10/15), no estacionamento do Shopping Nova América, na Zona Norte da capital fluminense. A partir de hoje, de segunda a segunda, das 5h às 10h, o pessoal da região ganhou um espaço adequado para a prática esportiva, e o espaço também vai servir para os treinos do NRC ( Nike Running Club ).

Criado pela mãe e pela avó, Léo adorava pique-esconde e se divertia correndo pelas ruas do bairro em que morava, entre Vigário Geral e Jardim América. De tanto correr, chamou a atenção de seu professor de Educação Física, que logo notou o talento do garoto para o atletismo e o incentivou a participar dos primeiros campeonatos. Ao longo do tempo migrou da corrida para o decatlo e atingiu a quarta colocação no ranking brasileiro.

Hoje, aos 29 anos, Léo não compete mais profissionalmente, mas o esporte continua guiando sua vida. Seja como Pacer do Nike+ Run Club Rio, voluntário em grandes competições ou em projetos sociais: “Venci na vida porque não me envolvi nas paradas erradas, mesmo crescendo em um ambiente repleto delas”. Por isso, Leo propôs a “Corra para Mudar” e convidou a galera pra correr 3,5k em Del Castilho na noite de segunda-feira. A atividade reuniu 60 pessoas na nova pista no G6 do shopping e mais cerca de 300 pessoas via aplicativo. Fique ligado, os próximos treinos do #VemJunto rolam nesta sexta-feira (23) e domingo (25) no Parcão da Lagoa. Confira abaixo entrevista com Léo Brasil.

O que significa correr para você?

Leo Brazil: Além da questão do bem estar, corrida significa sensação de dever cumprido. Por vezes, você sai com a missão de correr um quilômetro, mas, dentro da corrida, você sente que pode fazer mais e faz. Isso é superação! E isso faz muito bem!

Você é o padrinho da pista inaugurada no shopping. Como será o funcionamento da pista?

Leo Brazil: As crianças e os jovens das regiões nos entornos do shopping poderão utilizar esse espaço que a Nike fez para seus treinamentos.

O que o levou a correr?

Leo Brazil: Quando era criança, eu já costumava correr nas minhas brincadeiras. E, nelas, eu acabava sempre me destacando. Só que eu não tinha a vivência de participar das competições. Mas daí o professor Paulo apareceu em minha vida e inscreveu minha escola numa competição que eu participei. Acabei ganhando uma simples medalhinha de terceiro lugar. Isso me motivou em continuar e foi assim que, aos 14 anos, eu virei atleta e ganhei bolsa de estudo integral em escola particular. Depois também ganhei bolsa de estudos em faculdade. Hoje, consigo retribuir trabalhando em projeto social com as crianças que têm a mesma realidade que eu tive lá atrás. É aquela coisa que você acha que só acontece em filme americano. Não acreditava que isso aconteceria de verdade. E aconteceu na minha vida.

O lema da sua corrida é “Correr para Mudar”. Tem alguém ou algo que o inspira?

Léo Brazil: A maior motivação da minha vida é repetir para algum jovem o exemplo que esse professor causou em minha vida. Não há dinheiro que pague a retribuição de algo tão bom como isso tudo que aconteceu em minha vida.

Agora é a sua vez! Para quem divide o mesmo entusiasmo pela corrida e pela transformação por meio do esporte, a plataforma terá sua funcionalidade ampliada em novembro e estará aberta para que todos possam inscrever as suas próprias ideias de treinos especiais e convidar sua galera para correr junto, transformando suas causas em realidade. Quem curtiu dá um like aí!!!