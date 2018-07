O super-Samurai da 5ª Mizuno UpHill Marathon

“Não esperava resistir a temida Serra”, conta Fernando Beserra, o novo samurai da prova, o mais rápido somando as distâncias de 42K e 25K (5h33m14s), que completa 35 anos no dia 10 de setembro.#corridaparatodos #ultramaratona #maratona

Se já é insano correr ladeira a cima na Serra do Rio do Rastro (SC) uma vez imaginem duas, completando 67K. Este é o Desafio Samurai que consagrou Fernando, coletor de resíduos domiciliares que literalmente corre no trabalho e nas horas de folga. Na edição passada, Fernando estreou na competição e venceu a perna de 25K. “Este ano percebi que estava em condições de ir além, pois estava me sentindo bem. Graças a Deus, consegui conquistar esse desafio dentro do meu limite”, conta Fernando, que aproveita para parabenizar a organização, “que estava impecável”.

Como prêmio Fernando levou para sua casa em São Paulo R$ 6 mil – (R$ 4 mil pelo primeiro lugar no Desafio Samurai e o restante pelo terceiro lugar na maratona), um incentivo e tanto para um amador, que começou a correr em busca de qualidade de vida e superação pessoal. Na segunda-feira ele já estava trabalhando. “Sentindo um pouco a musculatura, mas encaro o trabalho como regenerativo pós maratona. Meus amigos me chamam de louco”, brinca. Também não é pra menos, depois de correr 67K no sábado, um dia depois já estar correndo atrás do caminhão arremessando sacos de lixo e pensando na próxima prova, uma meia maratona em 17 de setembro, só pode ser louco mesmo, mais um louco do bem, doido por corridas de rua.

Vencedores

O campeão dos 42K foi José Eraldo de Lima, do Paraná, que bateu o recorde da distância: 3h07m53s. Na categoria feminina, Letícia Saltori, também do Paraná, conquistou o tricampeonato, fechando a maratona em 3h35m03s. Ela também faturou o Desafio Samurai feminino. No 25K masculino quem levou a melhor foi Milton Evangelista, em 2h00m01s.



Ao contrário das edições anteriores, o sol deu as caras e fez até calor. Teve gente, como o ultramaratonista Harry Thomas JR, que aproveitou pra se refrescar nunca cachoeira na Serra durante a maratona, eu faria o mesmo com certeza. Os 42K tem largada em Treviso e e os 25K em Lauro Muller, ambas têm chegada no alto da serra em Mirante de Bom Jardim da Serra.

A mais desafiadora e desejada prova do Brasil reuniu cerca de 1.500 atletas, divididos nas categorias 42K (900 participantes), 25K (600) e Desafio Samurai 67K (39). Foram cerca de 7 mil pré-inscrições, recorde da Mizuno Uphill. O evento ainda contou com lojas de produtos oficiais, como o tênis Wave Prorunner 20 Uphill, e diversas atividades para o público na expo. Este ano, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) oficializou o “Permit” nível Prata a Mizuno Uphill Marathon, que passou a oferecer e exigir uma série de requisitos, inclusive, teste anti-doping para os primeiros colocados. “A Mizuno trabalha para tornar a Uphill ainda mais rápida e favorável a novos recordes, levando a prova a um nível de padrão internacional”, diz Felipe Gentil, gerente geral da Mizuno do Brasil.

Agora é ficar ligado no site da Mizuno, dia 1º de outubro às 12h42 abrem as pré-inscrições para o sorteio da edição 2018, já confirmada para 1º de setembro.



Vencedores 42K

Masculino

1º – José Eraldo de Lima – 3h07m53 (novo recorde da prova)

2º – Gabriel Picarelli – 3h09m27s

3º – Fernando Bezerra – 3h12m55s

Feminino

1º – Letícia Saltori – 3h35m03s

2º – Dione D’Agostini Chillemi – 3h36m21s

3º – Conceição de Maria Carvalho – 3h48m41s

Rei e Rainha da Serra

Masculino

César Gonçalves Moura – 3h19m15s (tempo total) – 1h30m37s (tempo no trecho da serra)

Feminino

Dione D’Agostini Chillemi – 3h36m21s (tempo total) – 1h50m38s (tempo no trecho da serra)

Vencedores 25K

Masculino

1º – Milton Evangelista – 2h01m00s

2º – José Rodrigues dos Santos – 2h0614s

3º – Ademir Pedro da Cruz – 2h11m16s

Feminino

1º – Letícia Saltori – 2h35m31s

2º – Conceição de Maria Carvalho – 2h40m07s

3º – Elida Cordeiro de Oliveira – 2h42m26s

Desafio Samurai

Masculino

1º – Fernando Beserra da Silva – 42K (3h12m55s) e 25K (2h20m19s). Total: 5h33m14s

2º – Paulo Sandro Viana – 42K (3h20m06s) e 25K (2h15m9s). Total: 5h35m15s

3º – Renan Alcântara dos Santos – 42K (3h25m35s) e 25K (2h13m06s). Total: 5h38m41s

Feminino

1º – Letícia Saltori – 42K (3h35m03s) e 25K (2h35m31s). Total: 6h10m34s

2º – Conceição de Maria Carvalho – 42K (3h48m41s) e 25K (2h40m07s). Total: 6h28m48s