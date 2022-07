O tênis de corrida Wave Creation chega a 23ª edição

Um dos meus primeiros tênis de corrida de rua foi um Mizuno Wave Creation. Na virada do século, ele era o mais vistos nos pés dos corredores nas ruas e parques. Um modelo bem estável com uma entressola até então inédita. Nessa época muito se falava sobre pisada e tals, ele era para pronada. Hoje em dia a pisada é como pé chato, pouco importa, são características pessoais do corredor. O que vale é ser um tênis confortável e ter as qualidades que o corredor busca. E, neste caso, a Mizuno, que tem 116 anos de vida, inovou mais uma vez. O Wave Creation chega aos 23 anos com duas versões: a tradicional e a WK, com dois cabedais (parte superior do tênis) distintas. É o primeiro tênis de corrida da história com duas versões de cabedal completamente diferentes.

Vamos aos modelos, o Mizuno Wave Creation 23 (R$ 1.199,00), foto acima, é o tradicional, com cabedal em mesh mais fechadinho, colarinho e lingueta normal. Destaque para o solado bicolor, com a tecnologia Wave Creation. Tem biqueira para enfrentar as pedras no caminho, e ilhoses reforçados. Um tênis para correr e caminhar muito, para por para rodar sem dó nem piedade. Não é um tênis para quebrar recordes, mas para treinar no dia a dia. O peso médio dele é 400g.

A versão WK me lembrou um pouco o Pro Runner – outro modelo ótimo da marca. Ele tem menos costuras, o cabedal é tricotado (knit), tem colarinho mais longo, e a lingueta faz parte do calçado, o que facilita o calce, mais as alças no contraforte e na lingueta. Isso é bacana para triatlo também, para a T2. E o cadarço passa por nove furos. Ou seja, dá para deixar do jeito sem precisar ficar amarrando toda hora. Ele é mais fresquinho do que a outra versão, tem a trama mais aberta.

MIZUNO WAVE CREATION 23

Pisada: neutra

Peso: 400g (O peso do produto varia de acordo com a numeração)

Grade: do 34 ao 44 (feminino) do 39 ao 44 (masculino)

Preço sugerido: R$ 1.199,00