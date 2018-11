Ofertas Black Friday para corredores de rua

Tem de tudo para comprar mais barato hoje, 23 de novembro, na Black Friday. #BlackFriday #CorridadeRua #BlogCorridaParaTodos

Instituto Olga Kos As inscrições, no site https://www.ticketagora.com.br/e/Iv-Inclusao-A-Toda-Prova-Olga-Kos-6785 podem ser feitas com desconto especial , no valor de R$ 42, com taxas já inclusas. de Inclusão Cultural (IOK) faz promoção especial e reduz a taxa de inscrição para corrida que vai comemorar o Dia Internacional da Pessoa com deficiência, 2 de dezembro, às 7h, na região do Parque Ibirapuera (trajetos de 6K e 10K). Corridas a R$ 79,90 – esta é a promoção do site Ativo – há provas em São Paulo, BH, Rio, DF, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Recife, Campinas e Floripa. Clique aqui para conferir. Já o

Corridas no exterior – a Kamel Turismo, especializada em pacotes para corridas de rua no exterior, reduziu o câmbio. Dólar a R$3,50, Euro a R$ 4 e Libra a R$4,70. Há destinos em todo o planeta e os pacotes podem ser parcelados em até 12 vezes fixas com o valor do câmbio reduzido. Boa chance para finalmente correr aquela maratona major dos sonhos.

App Strava – ao adquirir um ano de Strava Summit, o comprador receberá mais dois meses grátis do Summit para fazer o que achar melhor – ficar para si mesmo ou dar ao presenteado. O mesmo é ofertado para o Cyber Monday (segunda-feira após o Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos). E quem decidir presentear alguém ainda neste ano, mas fora dessas datas, terá direito a um mês grátis. Ou seja, o presenteado com Strava Summit até dezembro vai ganhar um ano, mas pode levar uma assinatura de até 13 ou 14 meses. “A gente só presenteia quem a gente quer bem, não é mesmo? Dar um pacote do Strava Summit para alguém é reafirmar o quanto você valoriza os hábitos saudáveis dessa pessoa, é incentivar que ela siga se exercitando mais e melhor, já que a versão paga do Strava te aponta as ferramentas de desempenho que você precisa ao longo do treino”, afirma Guilherme Guimarães, executivo da marca no Brasil.

Roupas – A linha Go! Running, que acaba de chegar, dá 20% de desconto. São camisetas t-shirts, regatas, viseiras e placas decorativas. Outros produtos já estão no forno e em breve chegam ao mercado. A marca Go Running incorpora em suas peças atributos relacionados à corrida, como força, superação, motivação, foco. “A coleção se conecta à filosofia de vida deste público. Corredor tem orgulho de dizer que é corredor”. Segundo estimativas, o Brasil hoje tem cerca de 6 milhões de corredores, em faixas etárias diversas, desde kids à terceira idade e este número não pára de crescer. Aproveitando a Black Friday, os produtos saem com 20% de desconto. A regata abaixo custa R$ 70 e na promoção saí por R$56. Pedidos pelo e-mail: gorunningbr@gmail.com

Tênis – A Centauro fez uma parceria com a marca norte-americana Brooks, muito usada pelos corredores americanos. O modelo Ghost 11 (R$ 700) acaba de ganhar o selo “Escolha do Editor” da revista Runner’s World dos EUA e entrou para categoria “Legends”. Aqui no Brasil a Centauro oferece o modelo Aduro 6 por R$ 299,90. Ele é da categoria amortecimento, tem drop alto de 12mm, possui entressola com tecnologia Bio Mogo DNA, apresentando um amortecimento dinâmico que se adapta a cada passada. Além disso, cortes estratégicos no solado otimizam a flexibilidade e realçam o amortecimento, enquanto o cabedal com redução de costuras e malha mesh fornece maior ajuste e respirabilidade para os pés durante toda a corrida. No site da Centauro há ofertas com até 80% de desconto. Vale conferir.

