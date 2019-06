Onde Está Wally? Walk Run estreia no Brasil em agosto

Corrida de rua inglesa existe há sete anos e é garantia de diversão para toda família. #corridatemática #corridaderua #BlogCorridaParaTodos

Wally é o personagem simpático de camisa listrada, gorro e óculos dos livros de desafio. Na verdade a brincadeira é encontrá-lo em cenários super detalhados e coloridos. Ele nasceu em 1987, na prancheta do ilustrador Martin Handford e conquistou o mundo.

Além da Inglaterra, a corrida que tem a chancela da NBC Universal, é realizada nos EUA, onde o personagem é conhecido por Waldo, e no Japão. Na Inglaterra a prova é um evento super aguardado, sempre realizada em março. Há uma corrida kids de 1K e duas adultas – 5K e 10k. Parte do valor das inscrições é doado ao National Literacy Trust. Em 2018, as doações chegaram a 50 mil libras. O grande lance é o kit, todo mundo vai fantasiado de Wally.

Aqui mo Brasil, quem está trazendo esta simpática e divertida corrida de rua temática é a UN19Brasil e a prova será nos moldes da americana “Where’s Waldo?”. Vão ser três corridas. Dia 4 de agosto em São Paulo (Parque Villa-Lobos), 18 de agosto em Belo Horizonte (Espanada do Mineirão) e 22 de setembro no Rio de Janeiro (Porto Maravilha). Vamos ter a caminhada de 2K, baterias com até 2 mil pessoas; corrida de 5K elite, com baterias de até 500 pessoas, e 5K com bateria de até mil pessoas. As inscrições para a prova paulista estão abertas e custa R$89,90, mais taxa do site. Há descontos para assessorias esportivas e grupos, a partir de dez pessoas. O lance é juntar uma galera e entrar no clima do Wally para se divertir mesmo. Em Sampa, a caminhada de 2 km, começa às 10h, e corrida de 5 km, às 7h30.

Além de ser um percurso democrático para todos os níveis de corredores, inclusive crianças, o kit está a cara do Wally, composto por camisa de manga longa listrada, touca, óculos de armação redonda e número de peito. Ao longo do caminho haverá painéis para os participantes tirarem fotos e a experiência ficar ainda mais divertida. Todos que concluírem a prova terão direito a uma medalha de participação, além de poder curtir as ativações do evento. Os primeiros colocados, tanto na categoria masculina quanto feminina, receberão troféus como premiação.

As inscrições para São Paulo já estão abertas e custam R$ 89,90, mais taxa de conveniência, e podem ser feitas pelo site: www.ondeestawally.com.br.

Serviço

Onde Está Wally? Walk&Run

Data: 4 de agosto

Local: Parque Villa-Lobos, em São Paulo

Horário da largada: 7h30 (5 km) e 10h (2 km)

Inscrições: www.ondeestawally.com.br

Valor: R$ 89,90 + taxa de conveniência

Outras etapas: Belo Horizonte (18 de agosto) e Rio de Janeiro (22 de setembro), ainda sem data para abertura de inscrição

Confira abaixo o vídeo de uma edição na Inglaterra