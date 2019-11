Organizador de Curitiba vai ampliar ação para São Paulo em 2020

Com seis anos de bagagem no mercado de corrida de rua, a curitibana Global Vita Sports é responsável pelo circuito Amazing Runs e vem crescendo de forma orgânica e exponencial pelo Brasil, com etapas na Ilha do Mel, Garopaba-SC, Serra da Graciosa-PR e Serra da Canastra-MG. Todos eventos de destaque no circuito de trail running do Brasil (corrida de trilha). A empresa é reconhecida pela qualidade das provas e foco na preservação do meio ambiente. E para 2020 planejam novidades. #corridaderua #mercado #BlogCorridaParaTodos #GlobalVitaSports

Em Curitiba, ao lado da Associação Pro Correr de Incentivo ao Esporte, conduzem a produção de grandes eventos como a Corrida da Ponte, Meia de Curitiba, Corrida da Mulher, 15K de Santa, Corrida e Caminhada do Hospital Pequeno Príncipe, 80’s Night Run, Movimento Run The Pink , Corrida do Tingui e, em 2020, vai retomar a produção do maior evento do sul do Brasil: a Maratona de Curitiba. Ainda em 2020, a Global Vita Sports projeta uma expansão para o sudeste, com a realização de três eventos no estado de São Paulo, dois na capital paulista e outro em Campos do Jordão. A empresa é dos irmãos Raul e Arthur Trauczynski, que conversou com o blog.

Qual o novo modelo de negócio da Global para 2020?

Arthur Trauczynski – A Global Vita Sports é uma agência boutique de marketing esportivo, que até o momento teve como foco o desenvolvimento de produtos de corrida de todos os portes, conduzindo as fases de criação, planejamento, distribuição e produção dos eventos. Em 2020, vamos ampliar nosso modelo de negócio para o desenvolvimento de experiências esportivas incríveis que tenham o potencial de inspirar e transformar a vida das pessoas positivamente. Essa mudança de foco da corrida para experiências parece sutil, mas abre um novo mundo de possibilidades. Com isso vamos atacar novos segmentos, diferentes perfis de clientes e explorar criativamente novos formatos de monetização. Nesse contexto, a Global Vita Sports ganhou a confiança necessária para entrar com força no eixo sudeste e lançar três novos produtos em São Paulo, dois na capital e um em Campos do Jordão.

O que os corredores e corredoras podem esperar do ingresso da Global no mercado de São Paulo e região sudeste?

Arthur Trauczynski – Os corredores podem esperar eventos de alta qualidade, atendimento personalizado, uma experiência de prova diferenciada e um grande respeito da nossa parte pelo consumidor. Planejamos entrar no mercado de São Paulo com produtos que já tem qualidade reconhecida e validada no Paraná, são eventos muito fortes na região sul que agora vão tomar forma no Sudeste e ganhar corpo no Brasil. Queremos inspirar nossos clientes do sudeste através de experiências esportivas incríveis desenvolvidas com excelência. Queremos ser reconhecidos pelo nosso real interesse de fazer do mundo um lugar melhor, para isso vamos investir forte na experiência emocional dos clientes, na criatividade e no marketing de causa.

O que diferencia a Global no mercado eventos esportivos?

Arthur Trauczynski – Acreditamos no crescimento sustentável, em projetos e ações que impactem positivamente a vida das pessoas. Nossa equipe é formada por profissionais de mercado extremamente capacitados, trabalhamos com pesquisa e inteligência na nossa tomada de decisões. Tratamos os eventos com cuidado e excelência no detalhe para criar uma experiência de prova diferenciada. Acreditamos que cada novo projeto é uma oportunidade para deixarmos um legado. A Global Vita Sports é uma empresa jovem e ousada. Estamos sempre evoluindo. Mais que tudo, temos coragem para trabalhar somente com projetos que acreditamos e que se identificam com o nosso propósito. Características que colocam as pessoas no centro do nosso negócio e nos aproximam dos nossos clientes de forma genuína.

Já têm provas confirmadas para a região?

Arthur Trauczynski – Para consolidar nossa participação na região sudeste, além da Amazing Runs Canastra, prova que já acontece há três anos em Minas Gerais, no Parque Nacional da Serra da Canastra, com sede em São João Batista do Glória, corrida em trilha que arriscamos dizer ser a mais difícil do Brasil em todas as distâncias que oferece (7k, 18k, 43k e 62k); estamos levando uma nova etapa da Amazing Runs para Campos do Jordão, um movimento feminino em prol do Outubro Rosa para São Paulo e uma corrida de 15K também para a capital de São Paulo (datas a serem confirmadas).

As pessoas querem novidades, querem experiência. Como a Global têm trabalho com essa mudança do perfil dos participantes que não querem mais apenas correr?

Arthur Trauczynski – Nas corridas, buscamos entregar uma experiência diferenciada em toda a jornada de experiência do cliente. Expo para entrega dos kits, atividades experienciais na arena, ativações no percurso e um atendimento personalizado para o atleta. No kit do atleta, entendemos que a criatividade e a funcionalidade são fundamentais para chegarmos no resultado esperado, mais que tudo, temos um timaço no núcleo de design que aborda a estética como diferencial competitivo. A Global está deixando de ser uma empresa que organiza corridas para virar uma agência de marketing esportivo que realiza experiências, essa mudança poderá ser percebida através da narrativa, das ações e da dinâmica dos eventos que já organizamos, assim como na criatividade e experiência proposta nos novos projetos que estão por vir.

