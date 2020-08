Organizadores brasileiros inovam nas corridas durante a pandemia

Essa pandemia tem botado os organizadores das corridas para pensar, e alguns estão sendo bem criativos. Tem corrida com horário marcado na rua, tem virtual em live e com percurso projetado no telão, virtual de trilha em montanha com exigência de altimetria; e as com kits bem caprichados. Há de tudo um pouco pra encarar a quarentena do jeito que a gente gosta, correndo – nem que seja dentro da sala de casa.

No Mato Grosso do Sul tem a Corrida Digital, que faz parte da Rota das Estações. A próxima será entre 4 e 6 de setembro em Bonito, com percursos de 5 km e 10km. O corredor se inscreve e escolhe a data e horário para fazer sua corrida, dentro dos horários e prazos estabelecidos pela organização. O tempo é cronometrado através de antenas espalhadas pelo percurso. Cada atleta usa o chip que é entregue junto com o kit do corredor. E o kit é entregue sistema drive thru. Como é com horário marcado, o corredor corre praticamente sozinho e a máscara não é obrigatória, durante a prova. Clique aqui para se inscrever.

Domingo passado participei da Night Nation Run Virtual. E foi bem bacana. Corri no trampolim de jump, da sala de casa, e me diverti bastante. Revi amigos da corrida, no chat, teve largada, chegada, um percurso bacana, filmado no kartódromo de Betim (MG) e muita música. A corrida contou com dois professores de educação física, correndo de máscara, que lideraram uma corrida estacionária de 5 km, ritmo bem confortável. A Ponto Org Eventos, responsável por esta franquia no Brasil, deve lançar em breve mais duas virtuais. Só posso antecipar que uma tem a ver com futebol e outra será da Turma do Chaves, esta será em outubro e terá kits alusivos aos personagens da Dona Florinda, Professos Girafales, Quico e Nhonho.

E falando em kits, um bem caprichado recheado de produtos é da Corrida Virtual Granado, em comemoração aos 150 anos da marca, que acaba de ser lançada e tem por objetivo promover a prática da atividade física de acordo com as orientações de autoridades de saúde em meio à pandemia pela Covid-19. Serão percursos de 5 km e 10 km, os participantes poderão cumprir a distância escolhida em qualquer lugar. As inscrições são online www.corridagranado.com.br, até 25 de outubro. O kit poderá ser retirada nas lojas da marca no Rio e São Paulo, ou enviado por Correios. Vamos ao kit: camiseta em poliamida, sacola com zíper, máscara facial, número de peito personalizado, gel antisséptico Granado, gel relaxante anticansaço refrescante sport Granado, desodorante para pés antisséptico Granado, pack de lenços umedecidos antisséptico Granado, sabonete líquido antisséptico Granado, medalha de finisher e certificado digital. O valor da inscrição é de R$74,90.

“Nos últimos anos tem sido compromisso da Granado apoiar eventos esportivos e incentivar as pessoas a terem um estilo de vida mais saudável. Atualmente, temos milhões de corredores querendo sentir de novo a emoção de participar de uma corrida, superar desafios pessoais. Apesar da pandemia, achamos importante manter esse compromisso com essas pessoas, porém, respeitando todas as orientações de segurança”, avalia Higo Lopes, Gerente de Marketing da Granado.

Para quem gosta de desafios mais fortes, começa nesta sexta-feira, 14 de agosto, o Summit Series da Uphill Marathon. A maratona de subida mais desejada do país explora virtualmente a Serra dos Órgãos entre os dias 14 e 16 de agosto, marcando a abertura de uma nova era para a UPHILL Marathon com a conquista de novos territórios e amplificando a experiência de participar da prova. Serão duas categorias, a OPEN – abertas para o público em geral – e a PRO – com atletas profissionais convidados.

A Serra dos Órgãos VR é a primeira de quatro etapas do Summit Series. Grandes nomes da corrida de trilha e montanha já confirmaram a participação, como a ultramaratonista Rosália Camargo e o decacampeão do XTERRA Brasil Iazaldir Feitosa, entre outros. A categoria OPEN é aberta para o público em geral, não tem exigência de altimetria e todos os concluintes concorrem automaticamente a 3 vagas gratuitas para a UPHILL Marathon 2021, nas provas de 25k e 42k. Na PRO, os atletas profissionais precisam obedecer a altimetria exigida e – após o término de todas as quatro etapas do Summit Series – os primeiros colocados das categorias feminina e masculina ganham a inscrição para 2021.

“Estamos ampliando a experiência UPHILL com o início do Summit Series. A tecnologia, permite que a gente explore novos locais sem nem mesmo conhecê-los. E será assim com a Serra dos Órgãos VR. Uma prova virtual que simula o nível técnico da região e possibilita que pessoas em qualquer lugar do mundo participem. São os mesmos desafios e recompensas de uma prova física”, afirma Bernardo Fonseca, CEO da X3M, empresa responsável pela organização da UPHILL. Link para se inscrever: https://uphillmarathon.com.br/vrclub/

