Pabllo Vittar estreia nas corridas de rua na BOOST RUN SP

A adidas acaba de divulgar, que além de cantar no final da BOOST RUN SP, a Pabllo Vittar vai correr em dupla com Fred, do Canal Desimpedidos do YouTube. Esta corrida é um desafio, você corre 5K, mais 10K, e os cem melhores correm mais 1K no final, a premiação vale vagas para Maratona de Berlim (modalidade individual) e Meia Maratona de Buenos Aires (modalidade em dupla). A corrida será dia 6 de outubro, no Campo de Marte. #BoostRunSP #corridaderua

“Estou muito animada para a BOOST RUN SP. Eu corro como uma atividade física e amo muito, mas é a primeira vez que participo de uma corrida de verdade. Estou super ansiosa!”, Pabllo conta. O evento oferecerá, ainda, food park, serviços de avaliação física, aquecimento pré-prova e recuperação pós-percurso. O encerramento fica por conta do show da Pabllo Vittar, que trará no repertório grandes sucessos de carreira, como “K.O.”, “Corpo Sensual” e seu mais recente lançamento, “Flash Pose”. O single, criado em parceria com a cantora britânica Charli XCX, ganhou destaque nas plataformas de streaming e seu videoclipe já tem mais de 10 milhões de views no YouTube.

Outro diferencial da BOOST RUN SP, é que os corredores inscritos terão direito à um acompanhante para curtir o do show da Pabllo.

SERVIÇO

BOOST RUN SP – CAMPO DE MARTE

Data: 6 de outubro de 2019 – domingo

Distância: 5K + 10K + Desafio 1K

Inscrições: de 29 de julho a 29 de setembro

Valor: R$ 129,99 (modalidade individual) ou R$ 119,99 (pessoa/modalidade dupla). Valor pode ser parcelado.

Local: Aeronáutica Campo de Marte – PAMA (Parque de Material Aeronáutico de São Paulo)

Endereço: Av. Braz Leme, 3258 – Santana – São Paulo – SP

Horários:

6h – Abertura

7h – Largada 5K

8h – Largada 10K

10h15 – Desafio 1K

11h00 – Premiação e show Pabllo Vittar