Pacer e Pacer Pro: smartwatches pensados para corredores

A Polar, líder mundial em wearables esportivos e tecnologia de frequência cardíaca, acaba de anunciar a adição de mais dois produtos ao seu portfólio de smartwatches no Brasil: o Polar Pacer (R$ 1.999) e Polar Pacer Pro (R$ 2.999). Com tecnologia de ponta, os modelos oferecem tanto aos corredores iniciantes, quanto aos experientes, as ferramentas e os insights necessários para a evolução em seus treinos diários. Os modelos pesam apenas 40g e 41g, respectivamente, e se conectam com o app da marca, que se comunica com o Strava e outros app, onde os treinos são analisados. A novidade foi apresentada em coletiva virtual e está disponível para pré-venda, no site da marca.

A ideia da marca é proporcionar uma experiência de corrida incomparável, ambos os relógios apresentam recursos para treinamento e recuperação, que auxiliam o atleta a entender seu corpo com precisão e a entender quais passos são ideais para alcançar seus objetivos e recordes pessoais.

“Na Polar, temos o compromisso de fornecer a orientação e o suporte necessários para buscar um estilo de vida mais saudável e ativo. Para isso, estamos entregando um par de relógios de corrida, cada um com uma tela vibrante, uma plataforma de hardware de alto desempenho totalmente nova, nosso monitoramento de frequência cardíaca baseado no pulso de renome mundial e poderosas ferramentas de treinamento para uma experiência incomparável”, diz Sander Werring, CEO da Polar. “O nome do produto Pacer percorre um longo caminho em nossa história. Décadas atrás, era um monitor de frequência cardíaca inovador e construímos seu legado para criar uma nova linha de produtos que concentram tudo o que sabemos sobre corrida”, acrescenta.

O Polar Pacer é um relógio de corrida ideal para quem está iniciando sua jornada como corredor. Ele incorpora a simplicidade de correr com todos os elementos essenciais, além das ferramentas especializadas de treinamento, sono e recuperação necessárias para se apaixonar pelo esporte. Com o Polar Pacer, os novos corredores entenderão como o treinamento afeta seu corpo, garantindo que encontrem seu ritmo e a intensidade certa. Começando com o novo teste de caminhada, corredores iniciantes e inexperientes podem facilmente estimar sua aptidão aeróbica inicial com base em seu VO2max – o valor definitivo para ilustrar quanto oxigênio o corpo pode absorver e usar durante o exercício – fazendo uma caminhada de 15 minutos em um caminho plano. E o modelo Pro tem todas as funções desse mais algumas. Confira todas as funções abaixo.

POLAR PACER

Monitoramento GPS: novo design da antena oferece GPS, monitorando velocidade e distância com precisão.

novo design da antena oferece GPS, monitorando velocidade e distância com precisão. Monitoramento de frequência cardíaca no punho: com alta tecnologia óptica, o sensor Polar Precision Prime TM .

com alta tecnologia óptica, o sensor Polar Precision Prime . Design compacto, resistente e ultraleve : apenas 40g, com lente em vidro Gorilla Glass e proteção anti-impressões digitais. Resistência à temperaturas extremas de -20° a 60°C e à prova d’água até 50m de profundidade.

: apenas 40g, com lente em vidro Gorilla Glass e proteção anti-impressões digitais. Resistência à temperaturas extremas de -20° a 60°C e à prova d’água até 50m de profundidade. Fundamentais da corrida : tudo o que os corredores precisam acompanhar do início ao fim de sua corrida, incluindo ritmo, duração, voltas (manuais e automáticas) e cronômetro.

: tudo o que os corredores precisam acompanhar do início ao fim de sua corrida, incluindo ritmo, duração, voltas (manuais e automáticas) e cronômetro. Treinos faseados : os usuários podem planejar uma variedade de treinos com base na frequência cardíaca e zonas de velocidade para corridas com orientação em tempo real, ou definir metas simples com base na duração, calorias ou distância.

: os usuários podem planejar uma variedade de treinos com base na frequência cardíaca e zonas de velocidade para corridas com orientação em tempo real, ou definir metas simples com base na duração, calorias ou distância. Mais de 130 perfis esportivos : os usuários podem definir configurações específicas para diferentes tipos de corrida, incluindo corrida em trilha, atletismo e corrida indoor (esteira), além de outras dezenas de modalidades disponíveis, como o Treino de Força, Caminhada, Funcional, Pilates, Futebol e muito mais.

: os usuários podem definir configurações específicas para diferentes tipos de corrida, incluindo corrida em trilha, atletismo e corrida indoor (esteira), além de outras dezenas de modalidades disponíveis, como o Treino de Força, Caminhada, Funcional, Pilates, Futebol e muito mais. Teste de Performance de Corrida: Um teste de esforço máximo para estimar o VO2max, nível de condicionamento físico, frequência cardíaca máxima, velocidade e zonas de potência.

Um teste de esforço máximo para estimar o VO2max, nível de condicionamento físico, frequência cardíaca máxima, velocidade e zonas de potência. Teste de Caminhada: Este é um teste simples para estimar a aptidão aeróbica fazendo uma caminhada rápida de 15 minutos em um caminho plano.

Este é um teste simples para estimar a aptidão aeróbica fazendo uma caminhada rápida de 15 minutos em um caminho plano. Teste Fitness: estima a aptidão aeróbica em repouso, em um teste rápido de 5 minutos.

estima a aptidão aeróbica em repouso, em um teste rápido de 5 minutos. Running Index : após cada corrida, os usuários obtêm uma pontuação com base na relação entre frequência cardíaca e velocidade, para que possam ver como seu desempenho na corrida evolui.

: após cada corrida, os usuários obtêm uma pontuação com base na relação entre frequência cardíaca e velocidade, para que possam ver como seu desempenho na corrida evolui. Assistente de nutrição e hidratação inteligente: com o FuelWise TM é possível obter lembretes inteligentes ou manuais de hidratação e nutrição durante o seu treino, para que você nunca fique sem “combustível” durante as suas atividades.

com o FuelWise é possível obter lembretes inteligentes ou manuais de hidratação e nutrição durante o seu treino, para que você nunca fique sem “combustível” durante as suas atividades. Energia Usada: obtenha o gasto calórico de cada sessão de treino dividido pela porcentagem de macronutrientes queimados: gorduras, proteínas e carboidratos.

obtenha o gasto calórico de cada sessão de treino dividido pela porcentagem de macronutrientes queimados: gorduras, proteínas e carboidratos. Análise da carga de treino: com o Training Load Pro TM , que te ajuda a balancear o treino e a recuperação do seu corpo na sua rotina.

com o Training Load Pro , que te ajuda a balancear o treino e a recuperação do seu corpo na sua rotina. Monitoramento avançado do sono e recuperação: avaliação automática de sono e recuperação, incluindo os recursos Nightly Recharge™ e Sleep Plus Stages™, que rastreiam a qualidade e a duração do sono e como o corpo se recupera ao longo da noite.

avaliação automática de sono e recuperação, incluindo os recursos Nightly Recharge™ e Sleep Plus Stages™, que rastreiam a qualidade e a duração do sono e como o corpo se recupera ao longo da noite. FitSpark TM : receba sugestões de treino personalizadas e diárias, guiadas pelo próprio relógio e no punho.

receba sugestões de treino personalizadas e diárias, guiadas pelo próprio relógio e no punho. Controles de música: os usuários podem se conectar ao aplicativo de música em seus telefones para navegar pelas listas de reprodução, além de ajustar o volume diretamente no relógio.

os usuários podem se conectar ao aplicativo de música em seus telefones para navegar pelas listas de reprodução, além de ajustar o volume diretamente no relógio. Recursos do Smartwatch: previsão do tempo atual e para os próximos dias, espelhamento de notificações por push e compatibilidade para se conectar com seus apps de corrida favoritos.

previsão do tempo atual e para os próximos dias, espelhamento de notificações por push e compatibilidade para se conectar com seus apps de corrida favoritos. Bateria de ultralonga duração : até 35 horas de tempo de treinamento com GPS completo e rastreamento de RH ativado e até 100 horas (7 dias) no modo de economia de energia.

: até 35 horas de tempo de treinamento com GPS completo e rastreamento de RH ativado e até 100 horas (7 dias) no modo de economia de energia. Nova tela mais vibrante e processador mais rápido: melhorias no hardware do relógio, para que a experiência do usuário seja ainda mais completa e satisfatória.

melhorias no hardware do relógio, para que a experiência do usuário seja ainda mais completa e satisfatória. Segmentos Ao Vivo do Strava: embarque em seus segmentos favoritos do Strava diretamente pelo seu relógio Polar, recebendo orientações de velocidade/ritmo para levar a coroa em cada trecho.

POLAR PACER PRO

Design compacto, resistente e ultraleve : apenas 41g, com lente em vidro Gorilla Glass e proteção anti-impressões digitais. Resistência a temperaturas extremas de -20° a 60°C e à prova d’água até 50m de profundidade.

: apenas 41g, com lente em vidro Gorilla Glass e proteção anti-impressões digitais. Resistência a temperaturas extremas de -20° a 60°C e à prova d’água até 50m de profundidade. Potência de Corrida no punho: monitore a força aplicada ao solo a cada treino outdoor de Corrida, diretamente no punho, sem necessidade de nenhum sensor adicional.

monitore a força aplicada ao solo a cada treino outdoor de Corrida, diretamente no punho, sem necessidade de nenhum sensor adicional. Barômetro integrado: para monitoramento da altimetria com ainda maior precisão.

para monitoramento da altimetria com ainda maior precisão. Importação de rotas e percursos: treine com orientação guiada diretamente pela tela do seu Polar, importando rotas através da plataforma Polar Flow ou apps parceiros.

treine com orientação guiada diretamente pela tela do seu Polar, importando rotas através da plataforma Polar Flow ou apps parceiros. Altimetria avançada com Hill Splitter TM : rastreie automaticamente todas as subidas e descidas do seu treino, além de obter parciais de frequência cardíaca, ritmo, distância e duração para cada trecho da sua atividade.

: rastreie automaticamente todas as subidas e descidas do seu treino, além de obter parciais de frequência cardíaca, ritmo, distância e duração para cada trecho da sua atividade. Perfis de rota e elevação: acompanhe a altimetria da sua atividade em tempo real e de maneira avançada, com o gráfico e angulação contemplando todas as subidas e descidas do seu treino.

+ Todos os recursos listados para o Polar Pacer.