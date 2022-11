Pai e filha morrem atropelados correndo em Guarulhos

Nunca vou me esquecer deste feriado de 15 de novembro. Nesta manhã, Jéssica, 31 anos, e seu pai, e treinador Álvaro Levadinha, 69 anos foram atropelados no canteiro central da Rodovia Hélio Smidt, perto do terminal 1 do Aeroporto de Guarulhos. A comunidade dos corredores de rua está em luto. O motorista, um jovem soldado, aparentemente alcoolizado, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Que mais esta tragédia não fique impune.

Álvaro se dizia amador. Mas os frequentes pódios da filha o desmentiam: 143. A rotina dos treinos, o paitrenador ia anotando e postando no blog 2xwRun. A última postagem é do dia 10 de novembro.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista estava sem a habilitação e foi encaminhado para para exame médico. Ele perdeu o controle da Pajero preta que dirigia em alta velocidade, bateu no poste, na cerca e atravessou o canteiro central, atingindo pai e filha. Os dois morreram na hora. Enquanto escrevo este post a tristeza invade me minha alma.

Jéssica era da equipe Guarulhos Runners. E estava baixando muito suas marcas. Álvaro, além de paitreinador era comerciante, tinha uma loja de utensílios domésticos. A alegria deles era o esporte.

Ela corria há 19 anos, sempre na companhia do pai. Mandava muito bem nos 10k e nos 21k. O local onde estavam treinando- no canteiro central da pista- é frequentemente utilizado por corredores, por sem amplo, gramado e, até então, seguro.

Segundo apuração da Rede Globo junto ao Exército, o soldado cumpre serviço militar obrigatório em São Paulo. Meu mais profundo sentimento à família Levadinha!