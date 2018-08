Pai não paga nada se for treinar com o filho

Neste fim de semana vai rolar essa promoção de Dia dos Pais nas unidades da Bio Ritmo e da Smart Fit, em todo país. #DiaDosPais #treino #BlogCorridaParaTodos #promoção #acessolivre

No próximo sábado e domingo, dias 11 e 12 de agosto, as unidades selecionadas da Smart Fit e da Bio Ritmo estarão de portas abertas na ação Acesso Livre. Durante todo o período de funcionamento das academias, os alunos poderão levar seus pais ou algum convidado especial para treinarem juntos.

“Nós queremos aproveitar essa data especial para presentear os pais dos nossos alunos com o que acreditamos ser uma das coisas mais importantes, a saúde e qualidade de vida. Com essa ação vamos reforçar o nosso objetivo em oferecer o acesso à atividade física para um número cada vez maior de pessoas e dar a chance de quem ainda não pratica ter uma experiência positiva em um ambiente moderno”, comenta Edgard Corona, fundador e presidente do Grupo Bio Ritmo.

Os familiares que quiserem aproveitar essa oportunidade e começarem a praticar exercício físico, basta irem junto com o aluno até a unidade mais próxima, que esteja participando da ação, fazerem o cadastro na hora e terão sua entrada liberada. O aluno poderá levar até duas pessoas convidadas, uma em cada dia. Nos sites http://www.smartfit.com.br e www.bioritmo.com.br é possível conferir os endereços das unidades participantes dessa promoção e as condições.

Serviço:

Acesso Livre

Data: 11 e 12 de agosto de 2018 – sábado e domingo

Horário: durante o funcionamento das unidades.

Local: todas as unidades da Smart Fit e Bio Ritmo no Brasil participantes da ação.