Palmeiras vai comemorar os 105 anos correndo

As festividades pelos 105 anos de vida do Palmeiras, que acontece no dia 26 de agosto, começam na véspera. O pontapé inicial será a Palmeiras Run, com trajetos de 10K e 5K pelo centrão da capital paulista, região onde o Palestra Itália na nasceu. #corridaderua #palmeiras #blogcorridaparatodos

Largada e chegada serão na Praça do Patriarca, em frente a Prefeitura, a partir das 7 da manhã. O percurso passa pelo Viaduto do Chá, Theatro Municipal e a Praça da Sé -este último um lugar lendário para os palmeirenses, já que o prédio de fundação do clube ficava ali, na Rua Marechal Deodoro. Organização da Palmeiras Tour.

As inscrições acontecem até sexta-feira, dia 16 de agosto, e ainda restam poucas na opção kit Básico ( R$ 129,90): que inclui camiseta, sacochila, número de peito e chip de cronometragem. Os sócios-torcedores Avanti e do clube social têm desconto de R$ 20. Idosos, estudantes e pessoas com deficiência possuem 50% de desconto e devem enviar e-mail com comprovante de sua condição no site descrito abaixo. A entrega de kit será nos dias 23 e 24 de agosto, em local a ser anunciado pela organização do evento. É bem possível que craques e ex-craques do time apareçam na corrida.

Está edição da Palmeiras Run vai acabar com um jejum de seis anos. A última prova, em 2012, foi realizada na região do Pacaembu e foi em homenagem ao São Marcos, o lendário goleiro do time, que deu a largada da prova. E como em futebol tupo pode acontecer, quem venceu a corrida de 10K, acreditem, foi um corintiano “infiltrado”.

Serviço

Palmeiras Run

Local: Centro Histórico de São Paulo (mapa no site abaixo)

Ponto de Largada e Chegada: Praça do Patriarca, em frente ao prédio da Prefeitura de São Paulo

Dia: 25 de agosto, domingo

Horário: inicio às 7h

Inscrições e informações: no site da Palmeiras Tour (http://www.palmeirastour.com.br/)

Confira como foi a Palmeiras Run 2012 – a do São Marcos