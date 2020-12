Pandemia provoca boom nas atividades esportivas

Passado o susto inicial, entre março e abril, nunca houve um ano com tanta atividade física como 2020. O Strava acaba de divulgar o relatório “Year in Sport” com base nos dados dos 73 milhões de usuários em todo o mundo, 9,5 milhões deles no Brasil, que juntos percorreram a distância de 17 bilhões de quilômetros. Pela primeira vez 55% dos usuários bateram seus recordes pessoais. Também houve um aumento expressivo de novos usuários: 2 milhões por mês. “Embora o ano não tenha acabado, para sempre será lembrado como o ano da Covid-19, quando os atletas de todo o mundo se mobilizaram, se adaptaram e encontraram novas formas para se apoiar, progredir e competir, mesmo que a distância”, destaca Rosana Fortes, country manager do Strava no Brasil.

Ela conta que vários treinadores procuram a marca para tentar deixar os treinos mais atrativos. ” “Fizemos vários desafios, inclusive solidários; e pela primeira vez na história o Desafio Global do 5k contou com 1 milhão de pessoas, o que é um número expressivo quando comparado com o máximo de 40 mil pessoas que participam em uma maratona”, acrescenta. Rosana se isolou em um sítio, trocou a corrida pela bike e treinava em uma pista de 400 metros dentro do sítio. Os dados do Strava mostram que isso foi uma tendência, as pessoas se adaptaram, praticaram outros esportes. E entre as 32 atividades que o app monitora a que mais cresceu, no comparativo com 2019, foi a caminhada – 3 vezes mais em toda a Terra. Em segundo veio o treino indoor, lembra o povo correndo maratonas nas sacadas dos apartamentos – crescimento de 2,2 vezes; e em terceiro: esportes aquáticos ao ar livre. Só de escrever isso me dá vontade de nadar no mar…

Outro dado bem interessante – as mulheres treinaram mais do que os homens em 2020, em todas as faixas etárias, 13% globalmente. Veja o gráfico abaixo. E, por razões óbvias, a corrida “sozinho” aumentou 55%. E para 2021 o Strava vai lançar novas funcionalidades, uma delas acaba de ser lançada – uma retrospectiva para cada um dos seus usuários no app, com base nos seu histórico de treino.

“NÃO EXISTE LOCKDOWN

PARA OS NOSSOS SONHOS”

O triatleta mineiro Thiago Vinhal, usuário desde 2016 da ferramenta, estava na Ilha de Maiorca, treinando com seu técnico, quando chegou a notícia do coronavírus: “Nunca tinha começado um ano tão bem. 2020 era um ano para arregaçar, consegui patrocínio para treinar direito, melhorar no meu pedal. E fui para o melhor local para isso, a Espanha.” Thiago estava hospedado na casa do treinador – o dinamarquês Frank Jakobsen – para realizar o Next Level Camp. “Fui para um camping e acabei é internado”, brinca. O treinador puxou bem a atividade, e a esposa dele, campeã mundial de triatlo e PHd em Ciência da Nutrição e Ciência do Esporte, na dieta. “Treinar indoor com o treinador do lado, direito, faz uma baita diferença”, acrescenta. E logo que a Espanha afrouxou o lockdown, Thiago se tornou o número 1º da ilha, pelo Strava, ganhou tudo, bateu todos os recordes, o que funcionou muito bem como uma motivação a mais. “Treinava sozinho, só eu e os cabritos. Aprendi que não existe lockdown para os nossos sonhos”, conta.

Thiago treinou mais mil horas, seu pace médio baixou para 3,35 km/h. “A performance é assumir nossa verdade. Era ruim em treino indoor. Meu treinado disse que não poderia focar no que não dá para controlar, no caso a pandemia. Não valia a pena perder energias com pânico, medo. Focamos nos treinos. Aprendi a focar no que dá para controlar”, observa. E a interação da galera do Strava ajudou muito a Thiago sempre se sentir motivado. “O esporte te proporciona a sempre fazer a sua melhor versão, sou profissional da Educação Física, e tenho esta missão”, observa.

Aquela preguiça, vontade de só maratonar no Netflix, passou bem longe de Thiago. “Estou agarrado ao meu sonho, vencer um IronMan, e diariamente me afasto das distrações. Precisa estar em um ambiente certo para progredir, por isso foi para Espanha. E distância não é ausência, conversava com minha família e amigos diariamente. E todas as dificuldades vão te deixando mais forte”, argumenta.

DADOS – YEAR IN SPORT – STRAVA

Mulheres se destacaram