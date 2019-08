Pantanal é o destino da 2ª etapa do Circuito Bota Pra Correr

Depois da etapa de estreia no Jalapão, o Bota Pra Correr Olympikus continua a jornada de descobrir correndo os lugares mais belos do Brasil. A próxima parada será na Área de Proteção Ambiental Baia Negra, no Pantanal, entre Corumbá e Ladário, em 28 de setembro. Além dos 21k, haverá percurso de 10k. #botapracorrer #corrida #BlogCorridaParaTodos

Região famosa pela pesca esportiva e o ecoturismo, entra no roteiro das corridas em grande estilo, com uma corrida caprichada e infraestrutura de primeira viabilizada pelo patrocinador, que vai proporcionar uma senhora experiência a 300 corredores, que tenham recursos para pagar a inscrição e a viagem.

André Ricardo Santos, diretor-presidente da Fundação do Esporte de Ladário, destaca que essa prova é um marco histórico para o esporte da região onde nunca foi realizado um evento dessa magnitude. Aliás há corredores no Pantanal e dez equipes de corrida de Ladário e Corumbá já confirmara presença na prova. “Ladário é incrustada no meio do Pantanal e como a corrida será dentro da APA chamou a atenção de muita gente, deve vir corredores do Brasil inteiro, principalmente de todo Mato Grosso do Sul e também da Bolívia, já que estamos localizados perto da fronteira”, destaca Santos.

Em Ladário há uma corrida no calendário, a Rústica, que acontece no aniversário da cidade em 2 de setembro. “A região tem um potencial enorme para eventos de ecoturismo, mas ainda é pouco explorada”, conta Santos.

As inscrições custam R$ 250 e já estão abertas e são 300 vagas, para as distâncias de 10 km e 21 km. E é bom reservar dias a mais para conhecer este paraíso e levar a família. Santos destaca que há muitos passeios bacanas para fazer como o passeio de barco no Rio Paraguai, EcoSafari no Parque da Lontra, a pesca esportiva e até conhecer a Bolívia.

Outra grande novidade é a etapa confirmada em Alter do Chão, em 16 de novembro, cujas inscrições serão lançadas em breve. “A estreia no Jalapão foi uma experiência única, porque era um local de difícil acesso e conseguimos realizar um evento impecável para 198 pessoas com o total envolvimento da comunidade e de nossos parceiros. Queremos que as etapas Pantanal e Alter do Chão sejam ainda mais emocionantes e que conectem a jornada da marca com a história dos corredores”, comenta Márcio Callage, diretor de marketing da Vulcabras Azaleia.

Apoio de órgãos ambientais: para fortalecer o compromisso com a preservação do meio ambiente, a Olympikus conta com o apoio do Ibama e do IHP (Instituto Homem Pantaneiro) para realizar o evento. Além disso, seguirá com a proposta de oferecer copos retráteis de silicone para os participantes utilizarem nos postos de hidratação.

Condição especial para atletas do Jalapão: quem participou da primeira etapa do Bota Pra Correr Olympikus terá 10% de desconto na inscrição do Pantanal. Basta inserir seu CPF ao se inscrever para o sistema reconhecer sua presença no Jalapão.

Serviço:

Bota Pra Correr Olympikus Pantanal

Percurso: 10 km e 21 km, com detalhes técnicos em breve

Inscrições: R$ 250, com 10% de desconto para corredores que estiveram no Jalapão

inscrições: