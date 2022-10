Parque Bruno Covas ganha Casa do Corredor

Os corredores da zona sul paulistana já conhecem e gostam de treinar no local, que logo que abriu, por causa dos furtos frequentes, ganhou o apelido de Faixa de Gaza. Depois, já com sede e policiamento, os crimes cessaram, assim como o mau cheiro do rio, que era insuportável. É o Parque Bruno Covas, entre o Rio Pinheiros e a marginal, sentido bairro. Do outro lado é a ciclovia, muito bacana também. E nesta quinta-feira, 27 de outubro, a ASICS, marca centenária japonesa, que tem seu QG paulistano do outro lado do rio, lançou a ASICS House, a nova casa do corredor paulistano, que começa a funcionar neste sábado, 29 de outubro, sempre nos fins de semana – entre 6h e 13h. É um espaço gratuito.

“Estamos muito felizes de evoluir o nosso protagonismo dentro do patrocínio ao Parque Bruno Covas. Ambas as entidades irão aprimorar ainda mais a estrutura geral, especialmente a sinalização, para auxiliar ainda mais as atividades físicas dos frequentadores, atletas amadores e profissionais”, disse Alexandre Fiorati, Presidente/CEO da ASICS na América Latina.

Com o novo equipamento, o Bruno Covas, o maior Parque Linear da América Latina, vai oferecer um amplo leque de serviços e experiências gratuitas aos apaixonados pela corrida. A ASICS House tem como propósito ser o principal ponto de referência para os corredores do Parque Bruno Covas, em três frentes distintas: apoio (com guarda-volumes e hidratação), local de teste de tênis da marca e personalização de camisetas; e espaço para ações, eventos e encontros. As assessorias esportivas parceiras da marca também poderão utilizar o espaço como um hub para seus alunos.

O parque tem mais de 17km de extensão. São dois trechos: um de 8,2 quilômetros entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, na margem oeste do canal, e outro, de 8,9 quilômetros, entre as pontes Cidade Jardim e a área de Retiro da CPTM, nas proximidades da ponte do Jaguaré. Só conheço a parte entre a Cidade Jardim e o Pomar, e você corre bem embaixo da Ponte Estaiada, e há várias capivaras andando por lá. Tem um vira-latas enorme que mora lá também, bem mansinho. Gosto muito de treinar lá, e o melhor jeito é de bike ou de aplicativo.

“Assim como o Parque Bruno Covas vem conquistando o coração dos corredores de São Paulo, também apostamos que a ASICS House será a nova casa dos apaixonados pela corrida na cidade. Trata-se de um parque que fica no coração da capital paulista, que oferece uma pista plana, extensa e linear perfeita para os treinos”, reforça Constanza Novillo, diretora de marketing da ASICS na América Latina.

O acesso mais próximo ao espaço é o da Usina Elevatória de Traição, na via expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, logo após a Ponte Eng. Ary Torres (veja mais detalhes abaixo). Há estacionamento gratuito no local. A ASICS House já pode ser encontrada como destino em aplicativos de navegação no trânsito e de transporte, e também no Google Maps. Para quem for de bike ou correndo, há entradas pelas pontes Cidade Jardim, Laguna e João Dias. Pela Cidade Jardim é escada.

SERVIÇO

Site oficial – asicshouse.com.br

Localização: Parque Bruno Covas, na Marginal Pinheiros sentido bairro, próximo ao Acesso Usina Elevatória de Traição

Dias e horários de funcionamento: sábados, domingos e feriados, das 6h às 13h

Como acessar (carros): siga pela pista expressa da Marginal Pinheiros, e mantenha-se na faixa da esquerda logo após a Ponte Eng. Ary Torres. Quando visualizar a entrada da Usina Elevatória de Traição, vire à esquerda no acesso ao parque. Há estacionamento gratuito no local. Caso utilize aplicativos de navegação no trânsito, insira “ASICS House” como destino.

Como acessar (aplicativos de transporte): solicitar “ASICS House” como destino final