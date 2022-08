Parque Villa-Lobos recebe o 12º Festival de Filmes Outdoor Rocky Spirit

Depois de uma versão tímida na Marginal Pinheiros no ano passado, por conta da interminável pandemia do coronavírus, o Festival Rocky Spirit volta em grande estilo, com edições nas capitais paulista e fluminense. Em Sampa, os amantes dos esportes outdoor poderam conferir os 38 filmes selecionados entre 3 e 4 de setembro, no Parque Villa-Lobos; e os cariocas no 7 de setembro em três locais: a praia de Ipanema (Posto 10), Vila Olímpica da Gamboa e Vila Olímpica Nilton Santos, na Ilha do Governador. E sabe quanto é o ingresso? Zero reais, é gratuito.

“A cultura outdoor é extremamente rica e trabalhamos para selecionar os melhores filmes dentro de uma gama amplificada de assuntos e modalidade esportivas outdoor. Acredito que tanto o público paulista quanto o carioca adorarão a experiência única de assistir belas produções nacionais e internacionais debaixo do céu”, comenta Andrea Estevam, diretora do festival, lembrando que foram 300 filmes avaliados.

Dentre as 38 produções do 12º Festival de Filmes Outdoor Rocky Spirit, seis são nacionais: A Travessia do Amolar, Split Riders, Skimboard Nazaré, Tubos & Bacalhau, Dreams e Walking on Clouds. As demais chegam de 10 países: África do Sul, Áustria, Canadá, Escócia, Espanha, Estados Unidos, França, Inglaterra, Noruega, Suíça. Todos os filmes da seleção podem ser conhecidos no site do festival. Os filmes que participarão da mostra competitiva, com escolhas do público e de um júri especializado, serão anunciados em breve. O Melhor Filme Nacional na Escolha do Júri recebe premiação em dinheiro. Para conhecer as sinopses de todos os filmes, basta acessar o site oficial do festival (rockyspirit.com.br).

AULA DE SKATE PARA CRIANÇAS E SHOWS

Em Sampa a programação começa à tarde. A partir das 13h, o público pode participar de atividades como skate para crianças (Escola Brasileira de Skate), aula de funcional (Centro Articular) e yoga (com Anita Carvalho) e acompanhar show musicais (“Marina Peralta canta Rita Lee”, no dia 3; e “Gavi canta Cássia Eller”, no dia 4). A exibição dos filmes tem início às 19h. No Rio, começa às 17h. E lembre de levar sua canga ou cadeira de praia.

“É muito bacana acompanhar e participar do crescimento do Rocky Spirit ao longo desses 12 anos. Somente na nossa plataforma neste ano, foram 58 inscrições, outro recorde, inclusive recebemos muitos filmes do exterior, o que atesta o reconhecimento nacional e internacional como um festival respeitado. Outro ponto é o fato de estarmos este ano em duas praças, sendo três exibições simultâneas no Rio”, comenta Andrea.



E 0 Rocky Spirit também vai rolar on-line. O usuário cadastrado poderá assistir aos filmes via streaming e on-demand, na ordem e ritmo que desejar, compartilhar, comentar e votar nos seus favoritos. O festival tem patrocínio da Fit Combustíveis, enquanto o Rocky Spirit Rio de Janeiro conta com o patrocínio da prefeitura do Rio, por meio da secretaria Municipal de Esportes. O festival é uma realização da Rocky Mountain em parceria com o Mountainfilm e as mídias oficiais são Go Outside e Hardcore.

ATIVIDADES NO VILLA-LOBOS

13h – Skate para crianças com Escola Brasileira de Skate* (máx 15 pessoas)

14h – Skate para crianças com Escola Brasileira de Skate* (máx 15 pessoas)

15h – Aula de Funcional com Centro Articular

16h – Yoga com Anita Carvalho

16h – Oficina Corpo & Natureza com LaClass

17h – Shows musicais

19h – Filmes