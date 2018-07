Participe do concurso de arte da Maratona do Rio

O tema é “A tradição do Esporte na Cultura Carioca”. Para participar do concurso “Corrida com Arte” basta enviar sua foto ou imagem do seu trabalho até este domingo, 15/4. A votação é popular”. #BlogCorridaParaTodos #CorridaComArte

Será a 3ª edição da Maratona com Arte. A ideia é promover uma exposição de fotos de artistas amadores, através desse concurso cultural. A intenção é democratizar o acesso à cultura, incentivar a prática da atividade física e estimular a criatividade das pessoas através de diferentes expressões artísticas. Os interessados podem enviar suas imagens noo site www.maratonacomarte.com.br. O material selecionado estará exposto junto à entrega de Kits da Maratona do Rio, dias 31 de maio, 1º e 2 de junho, no Centro de Convenções Sul América, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro.

“A iniciativa unifica pilares muito presentes na Maratona do Rio e no estilo de vida do carioca: o Esporte e a Cultura. A ideia é promover uma exposição de artistas amadores, através do olhar de quem pratica esportes, em especial a corrida de rua.”, declara Duda Magalhães, da Dream Factory, empresa que organiza da Maratona do Rio ao lado da Spiridon Eventos. A Maratona com Arte é patrocinada pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Movida, Accenture, Bondinho Pão de Açúcar, Estácio e JW Marriot, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura – Lei do ISS.

A fase de envio de trabalhos segue até 23h59 de 15 de abril. A votação popular será aberta no dia do dia 16 de abril (14h) e seguirá até o dia 25 do mesmo mês. Na segunda etapa, as imagens mais votadas pelo público serão avaliadas por uma curadoria que envolve diretores de arte, criação e organizadores da Maratona do Rio. O resultado saíra dia 14 de maio. Como parte do projeto Maratona com Arte, além da exposição nos dias de entrega de Kits, a Maratona do Rio também contará com pontos de música ao longo do percurso para agitar o público e os 37 mil corredores. A Maratona do Rio 2018 acontecerá nos dias de evento (2 e 3 de junho).

Passo a passo:

– Acesse www.maratonacomarte.com.br;

– Clique em Envie Sua Arte até 23h59 do dia 15/04/2018;

– Preencha o formulário e faça o upload da sua foto ou da foto do seu trabalho até o dia 15/04/2018;

– Em até 24h a imagem será incluída na galeria (desde que cumpra os requisitos do regulamento);

– A partir do dia 15 de abril você já pode começar a pedir votos aos amigos. A votação popular termina dia 25 de abril;

– Avaliação da comissão julgadora: de 26/04/2018 a 30/04/2018;

– Os 10 melhores trabalhos selecionados serão expostos na Entrega de Kits da Maratona do Rio, no Centro de Convenções Sul América, nos dias 31 de maio, 1 e 2 de junho, na Cidade Nova, no Rio de Janeiro.

Exposição Maratona com arte:

31/5 – 10h às 19h

1°/6 – 10h às 20h

2/6 – 9h às 17h