Paulo Roberto de Paula quebra o recorde da Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú

A Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú tem novo recorde. No domingo (10), Paulo Roberto de Paula venceu com o tempo de 1h06m15 e estabeleceu nova marca, que pertencia ao amigo catarinense Jurandyr Couto, que defendia seu título, mas cruzou a linha de chegada três minutos depois. Eles brincaram muito nas redes sociais se desafiando para esta competição. Com a vitória, o atleta com três participações em Olimpíadas venceu também o Desafio Korrer.

“É uma meia muito legal. A subida da Estrada da Rainha exige muito dos atletas, estou com dor nas pernas. Mas compensou pelo público caloroso de Balneário Camboriú. Espero voltar mais vezes nessa festa do esporte. Quero estar nas Olimpíadas de Paris, em 2024, e mostrar que a idade não é um limite. Vou passar algo de positivo para as pessoas dessa forma”, disse Paulo de Paula, de 42 anos, maratonista mais velho da elite. Em fevereiro, Paulo concluiu a Maratona de Sevilha com o tempo de 02:09:51, seu Personal Best, o que garantiu a vaga para o Mundial de Atletimo, que será realizado em junho nos EUA.

No feminino a vitória foi de Rosângela Vieira, que marcou 1h31m14. “A organização da prova foi excelente, com ótima hidratação. A prova foi desafiadora. Ser campeã é bom demais”, afirmou a atleta

A cidade do litoral catarinense começou a viver o evento já na sexta-feira (8) com a entrega de kits no novo Expocentro, primeiro evento teste da nova estrutura turística. No dia seguinte foram realizadas as provas de 5 km e 10 km, com percursos pela areia e com as largadas ao entardecer. O primeiro atleta a cruzar a linha de chegada foi Douglas da Silva. Ele venceu a prova de 5 km com o tempo de 16m59. Já a primeira mulher foi Fabricia Estedille, campeã da distância ao marcar 19m47s. Também no sábado, antes do fim do pôr do sol na Praia Central, foram conhecidos os vencedores nos 10 km. Ojanio dos Santos e Bruna Berger ganharam com o tempo de 34m26 e 44m34, respectivamente.

“Para nós, é um marco poder entregar um evento deste porte. Tivemos 3.500 atletas de diversos locais e recebemos muitos elogios. Acho que isso nos coloca em outro patamar de representatividade em corridas de rua no Brasil. Sentimos muito orgulho e satisfação poder promover eventos como esse”, avalia Mariana Neves, coordenadora de eventos da Corre Brasil, organizadora do evento. A Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú 2022 teve os patrocínios de RVB, Komprão Atacadista, Unifique, Intelbrás, Orquídea, Expocentro, Nissan Globo, Venca, Uniavan, Vitão, Michelob Ultra, Girando Sol, Wickbold, La Nuit, YoPro e Lojas Korrer e conta com o apoio de Prefeitura de Balneário Camboriú, Fundação Municipal de Esportes e Sagres Hotéis.

RESULTADOS:

5 km – Feminino

1ª – Fábricia Estedille – 19min47seg

2ª – Solange Cechin – 21min41seg

3ª – Franciele Steinck – 22min15seg

4ª – Sheila Pereira – 22min21seg

5ª – Taise Muraro – 22min24seg

5km – Masculino

1º – Douglas Silva – 16min59seg

2º – Elson Costa – 17min25seg

3º – Daniel Cavanhe – 17min47seg

4º – Marcelo Gregório – 18min06seg

5º – Vitor Carim – 18min19seg

10 km – Feminino

1ª – Bruna Berger – 44min30seg

2ª – Alexandra Santos – 47min07seg

3ª – Suzete Lizote – 47min39seg

4ª – Rosa Kuglin – 47min46seg

5ª – Vicentina Silva – 48min11seg

10 km – Masculino

1º – Ojanio Santos – 34min26seg

2º – Leonardo Oliveira – 38min04seg

3º – Maurício Afonso – 39min49seg

4º – Fábio Britto – 41min33seg

5º – Cássio Silva – 41min35seg

21 km – Feminino

1ª – Rosângela Vieira – 1h31min13seg

2ª – Ana Dutra – 1h31min20seg

3ª – Katia Moraski – 1h32min45seg

4ª – Diandra Costa – 1h34min50seg

5ª – Franciele Amaro – 1h35min04seg

21 km – Masculino

1º – Paulo Roberto Paula – 1h06min15seg (recorde)

2º – Jurandyr Couto – 1h09min20seg

3º – Ailton Casemiro – 1h10min26seg

4º – Lucas Oliveira – 1h11min05seg

5º – Carlos Moura – 1h12min22seg