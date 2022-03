Paulo Roberto de Paula topa o desafio de quebrar o recorde da Meia Maratona de Camboriú

A 11ª Meia Maratona Internacional de Balneário Camburiú, que está confirmada para 10 de abril, promete uma boa briga. Quem quebrar o recorde da prova – 1h07m08s (masculino) e 1h21m10 (feminino) – vai levar uma recompensa em dinheiro do Desafio Korrer. Fora isso, a premiação será com troféus. O fundista Paulo Roberto de Paula (São Paulo FC), 42 anos, com três olimpíadas na bagagem e já classificado para o Mundial de Eugene (EUA), topou o desafio. No masculino, a atual marca é de Jurandyr Couto, 33 anos, estabelecida no ano passado. Os dois são amigos. E no feminino é de Simone Ponte Ferraz, estabelecida em 2018.

“Esse recorde pode ser batido, sim. Estou no meu melhor momento, correndo forte. Uma meia maratona em região de praia dá condição para correr forte”, avalia o fundista, que disputou as maratonas olímpicas em Londres (2012- 8º), Rio (2016- 15º) e Tóquio (2021-69º), e está focado em conquistar a vaga para sua quarta olimpíada. Ele treina com seu irmão gêmeo Luiz Fernando de Almeida Paula e começou nas provas de pista de meio fundo, e depois evoluiu para as provas de fundo.

Jurandyr compete provas de meio fundo e fundo. No Campeonato Sul-Americano indoor, em fevereiro na Bolívia, ele foi o 5º nos 3 mil metros rasos (10:23:83). Nos 21km, o melhor tempo dele é 01:05:13 (Florianópolis- 2013). Já Paulo quebrou o recorde sul-americano na categoria por idade e estabeleceu sua melhor marca em fevereiro, na Maratona de Sevilha, e assim carimbou seu passaporte para o Mundial, com o tempo de 02:09:50. Ele foi o nono a cruzar a linha de chegada. A marca mínima para ir ao Mundial é 02:11:30.

O atual detentor do recorde da prova no litoral de Santa Catarina, Jurandyr Couto promete não deixar barato a vitória para o amigo. “Não será fácil para ele. Vai ter que se desdobrar e dar o sangue. Conheço bem o percurso por correr a prova por muitos anos e já venci em outras edições. O tubarão aqui não vai deixar fácil”, garante Jurandyr, que usará esta prova como parte do treino para a Maratona de Porto Alegre, em junho.

A Meia Maratona Internacional de Balneário Camboriú será realizada nos dias 9 e 10 de abril, e as inscrições seguem abertas, mas há apenas o kit medalha, pelo site oficial Vem Correr. No primeiro dia vão ser disputadas as provas de 5 km e 10 km, em percursos pela praia e ao entardecer, com largadas a partir das 17h30. No dia seguinte é a vez dos 21 km, com largada às 6h, com trajeto em asfalto pela Avenida Atlântica e a desafiante Estrada da Rainha, aguardada pelos corredores por conta de sua inclinação. E atenção, os participantes devem apresentar na retirada do kit comprovante do ciclo vacinal completo ou Teste RT-PCR Negativo realizado até 72 horas antes.

Rivalidade nas Redes Sociais

Há praticamente dois anos Paulo e Jurandyr têm se desafiado por meio de suas redes sociais de forma sadia. A disputa presencial entre eles no evento motivou a criação do Desafio Korrer, em conjunto com um patrocinador, para premiar em dinheiro os atletas que quebrarem o recorde da meia maratona masculina e feminina. O valor não foi divulgado.