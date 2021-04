Pegasus: 38 anos de corrida e tecnologia

O que você estava fazendo em 1983? Já corria? A maratonista Joan Benoit Samuelson, que disputaria a primeira maratona olímpica feminina no ano seguinte, sim. E foi em 1983 que a Nike lançou o Air Zoom Pegasus, que agora chega a sua 38ª edição que começa a ser vendida a R$ 699,99 no e-commerce, apenas aos membros cadastrados, e a partir de 29 de abril, nos revendedores autorizados.

À época a ideia era que o tênis, com a tecnologia de ter um bolsa de ar, ficasse meio no ar, e meio voando, assim como o cavalo alado da mitologia grega – Pégaso. Aliás, esse modelo foi o precursor desta tecnologia, que era chamada de Air Wedge. A tal bolsa de ar era colocada embaixo do calcanhar, o que diziam reduzir 12% o impacto. Só em 1996, o Pegasus ganhou aquele recorte mostrando a cápsula de ar. Eu comprei um deles no Paraguai em 1997, achava o máximo. Desde o começo, o Pegasus foi um sucesso e tanto, e este modelo, continua a ser um dos tênis de corrida mais vendido da Nike. Até antes da pandemia, toda vez que eu perguntava para um fundista qual seu tênis de treino favorito, ouvia: Pegasus. Inclusive da Joan, do Marilson dos Santos, a Fabi Murer, o Vanderley Cordeiro de Lima, etc. O Pegasus também é o modelo preferido de Phil Knight, 83 anos, fundador da Nike.

Em 2017, Mo Farah ganhou uma versão do Pegasus, seu calçado favorito de treinos, em homenagem a suas conquista (foto abaixo). A Nike personalizou o modelo com detalhes pessoais do campeão, incluindo o vermelho (cor do seu time de futebol), a bandeira Union Jack (ele é Sir, foi condecorado pela Rainha Elizabeth II) e detalhes dourados (por suas nove medalhas de ouro).

Vamos ao Air Zoom Pegasus 38. Ele é construído a partir de um molde novo, que abre mais espaço na região dos dedos; é possível que os corredores notem uma semelhança com modelos anteriores ao Pegasus 36. Possui novo sistema de trama individual para a região intermediária dos pés, que permite que cada atleta ajuste o cadarço e crie um encaixe personalizado. O cabedal é em malha com mescla de materiais macios e ventilados, o que cria conforto e favorece o desempenho. E a lingueta é uma peça separada, com espuma adicional e corpo costurado no cabedal, para não ficar sambando no pé. Da versão 37ª herdou: a entressola (afunilada na parte posterior), a espuma Nike React, espalhada por toda a extensão da entressola; a unidade Zoom Air na parte dianteira dos pés, que favorece o retorno de energia para o atleta (ideal para quem corre rápido usando mais a parte anterior dos pés). E uma observação, o Nike Air Zoom Pegasus 38 tem outra versão, a FlyEase, com zíper em vez de cadarço.

FICHA TÉCNICA

MASCULINO (US 10)

Drop: 10mm

Peso: 310g

Bolsa de Air Zoom: 20 PSI de pressão.

FEMININO(US 8)

Drop: 10mm

Peso: 257g

Bolsa de Air Zoom: 15 PSI de pressão.